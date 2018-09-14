2018-09-14T13:10:39+03:00
Политика

Хабаровскому краю не хватает денег на видеотрансляцию второго этапа выборов губернатора

На его подготовку и проведение регион выделил всего 87 миллионов рублей вместо запланированных 97
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровскому краю не хватает денег на видеотрансляцию второго этапа выборов губернатораХабаровскому краю не хватает денег на видеотрансляцию второго этапа выборов губернатораФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае в минувшее воскресенье, 9 сентября, проходили выборы губернатора. После подсчета голосов стало понятно, что без второго тура не обойтись. Жители региона в большинстве своем проголосовали за либерал-демократа Сергея Фургала. Он взял 35,58% голосов. Второе место занял действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов. Нужных 50% и 1 голоса никто не взял, второй тур состоится 23 сентября. На его проведение предполагалось потратить 97 миллионов рублей, однако в регионе смогли найти лишь 87.

Из-за нехватки финансов пришлось отказаться от видеотрансляции. Камеры на избирательных участках на выборах будут, но вот записи с них в этот раз не будут идти приямком в интернет.

- Пока в крае нет денег на трансляцию. Уже по все сусекам поскребли, - рассказывает Василий Агуленко, зампредседателя избиркома Хабаровского края. - Трансляция стоит порядка 15 миллионов рублей. А финансов в бюджете нет, никто не предусматривал, что они понадобятся на повторное голосование. За всю историю современной России этой первый случай второго тура в Хабаровском крае. Отсутствие трансляции никак не выходит за рамки закона. Мы будет трудиться честно и прозрачно. У каждого из кандидатов будет возможность направить на участки своих наблюдателей.

Изменится ли ситуация до начала второго тура в изберкоме пока затрудняются ответить. А вот один из кандидатов уже усомнился в честности предстоящих выборах.

- Если в Хабаровском крае не будет трансляции видеонаблюдения на выборах, это будет говорить о том, что скорее всего предполагается нарушение на избирательных участках. Хочу акцентировать внимание на том, что именно предполагается, - считает Сергей Фургал, кандидат в губернаторы от фракции ЛДПР. - Заявление об отсутствии денег на трансляцию, камеры и оборудование на участках стоят, их еще никто не убирал, говорит о том, что край либо дошел до ручки и не может найти денег на такой важный фактор, как выборы, либо это делается умышленно. В любом случае, крайне отрицательный звонок, который может нести за собой очень серьезные последствия.

Действующий губернатор Вячеслав Шпорт пока никак не прокомментировал эту информацию. Однако, еще есть вероятность, что регион сможет найти деньги или сумеет договориться с интернет-провайдером на проведение трансляции.

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