«Чистый берег» на пляже Амуркабеля

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-18T14:14:57+03:00

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НА ВЫСОКИХ БЕРЕГАХ АМУРА

Всю неделю метеорологическая служба обещала на субботу дождь, но сама природа оказалась за нас - на волонтеров, вышедших 15 сентября на уборку пляжа Амуркабеля и прилегающей к нему территории, не упало ни капельки. Собравшиеся неравнодушные к экологическому состоянию берегов любимой реки работали споро и дружно. Менее, чем за два часа, была убрана территория от пляжа практически до улицы Павла Морозова.

В водоохранной зоне было обнаружено немало крупногабаритного мусораФото: Евгения АНДРЕЕВА

Улов богат! Алюминиевые банки и пластиковые бутылки, стекло и картон, строительный мусор и автомобильные шины - и это далеко не весь ассортимент того, что перекочевало из придорожных кустов и побережья в мешки для сбора мусора. Важной особенностью мероприятия стало то, что мусор сразу же сортировался на четыре фракции: пластик, алюминий, стекло и бытовой мусор.

Одна из волонтерских групп прибыла от компании «Балтика». Пивовары активно поддержали природоохранную инициативу «Комсомолки». И это неудивительно. Ведь на «Балтике» серьезно подходят к проблеме защиты окружающей среды. Сортировка отходов для сотрудников «Балтики» - дело привычное, ежедневное. По всей территории завода «Балтика-Хабаровск», включая производственные и административный корпуса, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов: бумаги и картона, пластика, включая ПЭТ-бутылки и полиэтилен, стекла, алюминиевой банки. Все собранные отходы обретут вторую жизнь: с помощью партнеров «Балтики» - отраслевых операторов - они отправятся на предприятия, для которых то, что большинство граждан называет мусором, является сырьем для производства продукции.

Стекло, пластик, алюминиевые банки и прочий мусор собирали в разные промаркированные пакетыФото: Евгения АНДРЕЕВА

- Большая часть мусора, который мы сегодня собрали и рассортировали, это использованная упаковка, которую люди выбрасывают мимоходом, не считают нужным донести до ближайшей урны. Я очень надеюсь, что вскоре в нашей стране сортировка отходов станет обязательной для всех, тогда и мусора не улицах станет меньше! - поделилась Мария, специалист по закупкам компании «Балтика».

ИТОГО (врезка) Более ста мешков отходов объемом 120 литров каждый, не считая автомобильных покрышек, бочек и прочего крупногабаритного мусора - таков итог акции «Чистый берег».

НУЖНОЕ ДЕЛО

Экологическая обстановка бассейна реки Амур оставляет желать лучшего. Серьезные опасения ученых она начала вызывать еще в 90-х годах прошлого столетия. Это был период активного роста экономики Китая, и наши соседи практически бесконтрольно сливали в реку отходы деятельности своих многочисленных промышленных предприятий. Наводнение 2013 года немного исправило ситуацию, обновив воду и увеличив количество рыбы в реке, однако экологи далеки от радужных прогнозов. Разделяют эту точку зрения и волонтеры.

- Уборка мусора - дело, безусловно, важное, - отмечает Сергей, один из волонтеров. - Хотелось бы, чтобы все люди понимали необходимость бережного отношения к природе. Часто видишь даже в городе, как люди бросают мусор прямо под ноги, а потом сами же удивляются, почему такая грязь кругом.

- Наши люди очень небрежны по отношению к природе, - присоединяется к мнению Сергея Надежда. - Такие акции привлекают внимание широкой общественности к экологическим проблемам, заставляют задуматься среди прочего и о своем поведении. Идея раздельного сбора мусора, на мой взгляд, просто находка. Это позволяет не только очистить природу от отходов жизнедеятельности человека, но и сэкономить ценные природные ресурсы, которые в другом случае были бы уничтожены.

«Комсомолка», волонтеры и добровольцы компании «Балтика» провели совместную экологическую акциюФото: Евгения АНДРЕЕВА

- Недалеко от моего дома, в соседнем дворе, стоит зеленый контейнер с надписью «Для стекла и алюминиевой банки». Я всегда отношу туда пустую тару, но замечаю, что так поступают не многие жители района. Тем не менее я рассказываю всем своим знакомым о том, что и в Хабаровске отходы можно и нужно сортировать. И, конечно, очень полезно участвовать в таких субботниках, чтобы понять, как много мы производим мусора и как можно уменьшить этот объем за счет раздельного сбора, - поддерживает коллег Ирина.

МИМО НЕ ПРОШЛИ

Кроме «Балтики» поддержать дело природоохраны вызвались компания «Славда», обеспечившая участников акции прохладительными напитками, и «Додо Пицца», благодаря которой никто не остался голодным. Вкуснейшую горячую пиццу привезли прямо на берег. Компания «Балтика» провела конкурс, победители которого получили интересные и полезные подарки. Но на этом сюрпризы для участников субботника не закончились. Поддержать экологическую инициативу приехали активные пенсионеры - участники музыкального коллектива «Память сердца». Их разудалые песни подняли настроение всем присутствующим, превратив «Чистый берег» в настоящий праздник.

Кроме «Балтики» поддержать дело природоохраны вызвались компания «Славда», обеспечившая участников акции прохладительными напитками, и «Додо Пицца», благодаря которой никто не остался голоднымФото: Евгения АНДРЕЕВА

- Мы с радостью откликнулись на приглашение «Комсомольской правды», - рассказала одна из участниц творческого коллектива. - Во времена нашей молодости субботники были явлением заурядным. Люди приходили на них семьями, бригадами, цехами. Отрадно наблюдать за тем, как сейчас, в такое нелегкое время люди объединяются, чтобы принести пользу любимому городу.