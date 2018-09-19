В Южно-Сахалинске 26 человек отравились шаурмой

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T11:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южно-Сахалинске зафиксировано первое массовое отравление фастфудом за последние пять лет. С 15 сентября в инфекционное отделение городской больницы попали 26 любителей шаурмы разного возраста с подозрениями на острые кишечные инфекции и заболевания.

Все любители ближневосточного блюда покупали его в киоске под названием «От Акопа». Благо, в городе, да и на весь остров он такой один. Отравившиеся сахалинцы экстренно госпитализированы и ждут результатов анализов. Пока окончательные диагнозы врачи не ставят, предварительно, люди слегли либо с гастроэнтеритом, либо с пищевой токсикоинфекцией с неподтвержденной этиологией. Симптомы у них схожи и как один крайне неприятны: боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

- Мы взяли образцы шаурмы и отправили на исследование, результатов пока нет, первые ждем завтра. Предположительно, причина в некачественном ингредиенте, который добавляли в фаст-фуд. Эпидемиологическое расследование продолжается по всем правилам – проверяются работники предприятия, соблюдение санитарно-гигиенических норм и так далее, - прокомментировала Наталья Карташова, исполняющая обязанности начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Среди слегших на больничную койку оказался и владелец «шаурмечной», который пал жертвой своего же продукта 17 сентября и приостановил работу киоска. Кстати, сейчас областной Роспотребнадзор готовит документы на временное закрытие торговой точки, принадлежащей ИП Газарянц.