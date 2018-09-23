2018-09-23T04:15:39+03:00
Политика

Явка на выборах губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года

Голосование на избирательных участках продолжится до 20.00 часов [обновляется]
Александра ШОПЕНКО
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Явка на выборах губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 годаЯвка на выборах губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Хабаровском крае идет второй тур выборов губернатора Хабаровского края.

ЯВКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.00 ЧАСОВ

С восьми утра в регионе уже проголосовали 70 тысяч 145 человек - 7,13 процента избирателей.

В лидерах явки Аяно-Майский район с 21,19 процентами проголосовавших - свою гражданскую позицию изъявили 314 человек.

На втором месте Тугуро-Чумиканский район с показателем в 19,35 процента (309 человек). Замыкает тройку лидеров Комсомольский район с явкой в 18,21 процента (3 тысячи 175 человек).

В аутсайдерах пока Центральный район Хабаровска с результатом на 10:42 утра 5,56 процента (3 тысячи 704 проголосовавших).

Всего в списке избирателей в Хабаровском крае включено 983 тысячи 222 человека.

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