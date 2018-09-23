Явка на выборах губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года
В Хабаровском крае идет второй тур выборов губернатора Хабаровского края.
ЯВКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.00 ЧАСОВ
С восьми утра в регионе уже проголосовали 70 тысяч 145 человек - 7,13 процента избирателей.
В лидерах явки Аяно-Майский район с 21,19 процентами проголосовавших - свою гражданскую позицию изъявили 314 человек.
На втором месте Тугуро-Чумиканский район с показателем в 19,35 процента (309 человек). Замыкает тройку лидеров Комсомольский район с явкой в 18,21 процента (3 тысячи 175 человек).
В аутсайдерах пока Центральный район Хабаровска с результатом на 10:42 утра 5,56 процента (3 тысячи 704 проголосовавших).
Всего в списке избирателей в Хабаровском крае включено 983 тысячи 222 человека.
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