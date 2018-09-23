СЕГОДНЯ 05:31 2018-09-23T05:55:11+03:00

Избирком Хабаровского края принял решение по жалобам на агитацию за Фургала в день тишины Фото: Александра ШОПЕНКО

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В краевой избирком поступили жалобы на агитацию за Сергея Фургала в день тишины. Рабочая группа рассмотрела все эпизоды, два из них признаны нарушениями, еще по двум проверку проведет полиция.

Нарушениями признаны видеоролик в Инстаграме и интервью господина Фургала в печатном якобы журнале, который не зарегистрирован как СМИ. В нем описываются последствия избрания его на должность губернатора Хабаровского края.

- Поскольку материал не оплачен из избирательного фонда кандидата, не предоставлялся в избирательную комиссию края и распространяется в день тишины, то рабочая группа приняла решение обратиться в полицию для пресечения деятельности по распространению материала сегодня, а лиц, которые этим занимаются, привлекать к ответственности, - сказал Оярс Машков, секретарь регионального избиркома.

Машков подчеркнул, что кандидат от ЛДПР не давал никаких пояснений избирком и не предоставлял документов, которые помогли бы определить, кто виноват в демонстрации банера Фургала на экране на площади Ленина. В связи с этим избирком принял решение направить материла в полицию для принятия розыскных мер. Аналогичная ситуация и по распространению листовок.