СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-23T06:21:06+03:00

«Мне не нужно нарушать закон. Люди и так все знают» - Сергей Фургал об обвинении в незаконной агитации

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В субботу, в региональный избирком поступили жалобы на незаконную агтацию за кандидата в губернаторы от фракции ЛДПР Сергея Фургала. Сегодня прошло заседание рабочей группы, которая признала - нарушения были, еще в двух случаях предстоит разобраться полиции.

Нарушениями признаны видеоролик в Инстаграме и интервью господина Фургала в журнале, который не зарегистрирован как СМИ. В нем описываются последствия избрания его на должность губернатора Хабаровского края.

- Поскольку материал не оплачен из избирательного фонда кандидата, не предоставлялся в избирательную комиссию края и распространяется в день тишины, то рабочая группа приняла решение обратиться в полицию для пресечения деятельности по распространению материала сегодня, а лиц, которые этим занимаются, привлекать к ответственности, - сказал Оярс Машков, секретарь регионального избиркома.

Сергей Фургал же заявил журналистам, что с их строны нарушеий быть не могло.

- Ничего подобного! Что касается меня, что касается моего штаба, мы не нарушили и не нарушим ни одной буквы закона. Если люди проголосуют, значит мы будем вынуждены подчиниться мнению людей. Если люди не проголосуют, мы спокойно уйдем и будем работать, у нас есть, где работать и есть чем заниматься. Я самодостаточный человек, я добился уже в жизни многого. Я не держусь за это место, для меня оно не является чем-то сакральным, поэтому нам не нужно нарушать закон, - сказал Сергей Фургал. - И когда заявляют, что у нас идет какая-то незаконная агитация, пусть покажут, кто где и когда незаконно агитировал. Сегодня в Хабаровском крае людей не надо агитировать, они и так все знают. Они просто не хотят действующую власть, она им надоела за девять лет, а они не хотят это услышать и делают все, чтобы остаться.