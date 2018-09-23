СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-23T12:39:17+03:00

Штаб Вячеслава Шпорта подает заявление об отмене итогов голосования на одном из участков в Хабаровске Фото: Социальные сети

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Штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта подает заявление об отмене итогов голосования на участке № 124, который находится в хабаровской школе № 83.

- Было выявлено серьезное нарушение, а именно, попытка вброса бюллетеней за одного из кандидатов, - говорится в сообщении.

Видеозапись, на которой член комиссии УИК № 124 подтверждает факт вброса, была опубликована на страничке кандидата Сергея Фургала.

Сообщается, что штабу поступило сообщение от наблюдателя от ЛДПР о нарушении закона. На месте насчитали 36 бюллетеней, в которых проставлена галочка за Вячеслава Шпорта.

Далее в сообщении приводятся слова источника в штабе кандидата в губернаторы:

- Была осуществлена специальная провокация, цель которой поставить под сомнение легитимность всей избирательной кампании. В этой связи мы подготовили заявление об отмене результатов голосования на 124-м участке. Подведение итогов выборов будут учитываться без подсчета голосов по этому конкретному участку и легитимности выборов в целом это не повредит.

Член Общественной палаты РФ подтвердил факт вброса. По его словам, за отмену итогов голосования на участке выступил член краевого избиркома господин Дятлов.

- По всей видимости, имел место вброс, причем он был совершен членом избирательной комиссии. Для нас самое главное там, где будет видно, что происходят фальсификации, эти результаты, естественно, не будут учитываться, - сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ.

Сообщение о сбросе поступало и в полицию. На вызов выехали сотрудники и зафиксировали нарушение. По данному факту проводится проверка.