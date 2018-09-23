2018-09-23T12:39:32+03:00
Политика

Рекордная явка: В Хабаровском крае к 18.00 часам проголосовали 42,79% избирателей

В первом туре на участки явились 36% избирателей
Ольга МОРОЗОВА
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Рекордная явка: В Хабаровском крае к 18.00 часам проголосовали 42,79% избирателейРекордная явка: В Хабаровском крае к 18.00 часам проголосовали 42,79% избирателейФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Явка на втором туре выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября к 18.00 часам превысила 42 %. Всего к этому часу проголосовали 421 тысяча 891 человек.

- Наиболее активно традиционно голосует Комсомольский, Аяно-Майский и Тугуру-Чумиканский районы. По крупным городам региона явка тоже выше. В Комсомольском она приблизительно на семь процентов выше, чем две недели назад, а по районам Хабаровска ниже. Наиболее активные, как сегодня, так и 9 сентября - избиратели Кировского района Хабаровска, - сказал Василий Агуленко, заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

В Комсомольском районе к 18.00 часам проголосовали рекордные 68,82%, в Аяно-Майском - 65,88%, в Тугуро-Чумиканском - 58,49%.

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