Обработано 99% протоколов: Сергей Фургал побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-23T19:39:18+03:00

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Предварительные итоги голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края подвел избирком. С большим отрывом победу одерживает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с предварительным результатом в 194 308 голосов.

- Со своей стороны хочу сказать: выборы - очень тяжелый труд. Начнем работать, выполнять и делать то, что обещали избирателям. Я повторюсь еще раз: любой руководитель должен быть избран народом. Когда за него голосует большое количество населения, на него ложится колоссальная ответственность, и ее я уже начиняю чувствовать. Я понимаю, что если за тебя проголосовал народ, ты не можешь его предать и обмануть, - сказал Сергей Фургал.

Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт на повторном голосовании набирает 27,91 процентов голосов, ему предпочтение отдают 130 048 человек.

Окончательные итоги губернаторской гонки избирком Хабаровского края подведет в среду, 26 сентября.