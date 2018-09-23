2018-09-23T19:39:18+03:00
Общество

Обработано 99% протоколов: Сергей Фургал побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

Кандидат от ЛДПР набирает 69,62 процента
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПРФото: Хабаровское региональное отделение ЛДПР
Изменить размер текста:

Предварительные итоги голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края подвел избирком. С большим отрывом победу одерживает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с предварительным результатом в 194 308 голосов.

- Со своей стороны хочу сказать: выборы - очень тяжелый труд. Начнем работать, выполнять и делать то, что обещали избирателям. Я повторюсь еще раз: любой руководитель должен быть избран народом. Когда за него голосует большое количество населения, на него ложится колоссальная ответственность, и ее я уже начиняю чувствовать. Я понимаю, что если за тебя проголосовал народ, ты не можешь его предать и обмануть, - сказал Сергей Фургал.

Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт на повторном голосовании набирает 27,91 процентов голосов, ему предпочтение отдают 130 048 человек.

Окончательные итоги губернаторской гонки избирком Хабаровского края подведет в среду, 26 сентября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24
Представитель ЦИК: Нарушений, которые могли бы спровоцировать отмену выборов в Хабаровском крае, не было
Обработано 75% протоколов: Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Сергей Фургал вырвался в лидеры на выборах губернатора Хабаровского края
Экзитпол во втором туре выборов губернатора Хабаровского края: Шпорт - 57%, Фургал - 43%
В полицию поступило 17 сообщений о нарушении выборного законодательства в Хабаровском крае
Все избирательный участки закрылись в Хабаровском крае
В Хабаровске пожилая женщина погибла под колесами джипа
Более 340 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Хабаровского края
В Хабаровск едет «Чехов-центр»
Дальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur» пройдет в Хабаровске
Десять жалоб направил Сергей Фургал в избирком Хабаровского края
На выборах губернатора Хабаровского края проголосовало более 195 тысяч человек
На второй тур выборов губернатора Хабаровского края прибыл представитель ЦИК