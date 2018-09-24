Сформировать команду и заняться медициной - первые шаги Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 08:14 2018-09-24T08:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края завершился победой кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Либерал-демократ встретился с журналистами и ответил на самые насущные вопросы.

РЕШАТЬ ВЧЕРА

За первыми шагами губернатора, особенного нового, будут пристально следить практически все жители региона. Очевидно, что сразу же браться за восстановление промышленности, погашение долга края и другие глобальные задачи было бы ошибкой - дьявол кроется в деталях.

- Первое, что делает новый руководитель - в кратчайшие сроки формирует команду. Второе: есть ряд задач, которые необходимо решать вчера, ими будем заниматься. Очень серьезное внимание будет уделено скорой медицинской помощи, сельской медицине, нашей молодежи и студентам. Если мы сегодня не остановим отток кадров из сферы медицины и не продумаем, как нам их выращивать, то система здравоохранения прекратит свое существование как система. Надо решить вопрос по первичному звену в медицине, потому что он более глобальный и серьезный, - сказал Сергей Фургал.

Кстати, с избранием губернатора в отставку уходит кабинет министров и зампреды. После подведения итогов первого тура выборов Сергей Фургал сказал, что в готов сократить примерно 20 процентов состава правительства региона.

- Мною разработаны структура и штатное расписание уже давно. Как только я вступлю в должность, вы узнаете о кадровых решениях. Я не хочу забегать вперед, это неэтично, неправильно и некрасиво, - кратко пояснил либерал-демократ.

БУДЕТ ЛИ ШПОРТ?

Вопрос волнующий, поскольку Вячеслав Иванович передагал Сергею Фургалу стать своим вице-губернатором. И тот даже согласился, но при условии победы Шпорта. Сценарий пошел не по плану.

- Я с достоинством отношусь к Вячеславу Шпорту, поэтому как он для себя решит, так и будет. Я не имею никакого этического права придти и что-то предлагать человеку, который боролся со мной за пост губернатора, - подчеркнул Сергей Фургал. - Если он придет и предложит что-то действительно действенное и оно благотворно скажется на жизни людей, то мы, конечно, обсудим с ним эти вопросы.

Аналогичная ситуация и с экс-мэром Хабаровска Александром Соколовым, которого Вячеслав Шпорт тоже пригласил в свою команду.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОПРОС

Недавно глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов принял предложение об отставке. Кто же встанет у руля города президентского внимания? По мнению избранного губернатора, этого человека выберет народ и не исключено, что это будет Андрей Климов. Тогда его попросят остаться.

ПЕРСПЕКТИВА

Последующие задачи - приложить все силы, возможности и связи для того, чтобы привлечь как можно больше заказов на промышленные предприятия края. Кроме этого, как сказал Фургал, в регионе будут возводиться и восстанавливаться новые заводы.

Работа с инвесторами также стоит в числе долгосрочных задач. Для них будут созданы самые благоприятные условия, но для этого они должны работать на территории края, платить налоги в местную казну и помогать развивать регион.

- Любой, кто попытается препятствовать работе инвесторов, будет наказан. Мы не разрешим никому из чиновников препятствовать бизнесу. Как только я вступлю в должность, инвесторы смогут спокойно приезжать и работать в крае. И если я узнаю - а я узнаю, - что кто-то будет препятствовать или пытаться получать откаты, наказывать будем по закону, но бескомпромиссно, - обозначил свою позицию избранный губернатор.

А вступит в должность новый губернатор уже на следующей неделе. Официально победитель выборов будет объявлен и признан среду, 26 сентября, после утверждения региональной избирательной комиссией итогов выборов. Далее избранный губернатор в течение пяти дней должен будет написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, так как этот статус несовместим со статусом главы региона.

После Сергей Фургал должен будет принести присягу на конституции и уставе края. С этого момента он будет считаться вступившим в должность губернатором.