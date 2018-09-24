Вячеслав Шпорт признал итоги выборов губернатора Хабаровского края и свое поражение

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-24T10:45:49+03:00

Пока еще действующий глава региона попрощался с земляками

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Выборы губернатора Хабаровского края завершились безоговорочной обедой кандидатата от ЛДПР Сергея Фургала. Еще действующий глава Вячесав Шпорт признал выбор жителей региона и обратился к землякам.

- Благодарю тех, кто поддержал меня, это было очень важно и я ценю оказанное доверие, - говорит Вячеслав Шпорт. - С пониманием отношусь к голосовавшим против. Самое главное, что вы исполнили свой гражданский долг.

В своем заявлении губернатор отмечает, что Хабаровский край - непростой регион, в связи с чем иногда приходилось принимать сложные и непопулярные решения. Вячеслав Шпорт также напоминает о заслугах на посту главы региона, среди которых реализация масштабных экономических проектов, возведение дорог, мостов, детских садов, школ, больниц, благоустройство дворов.

Обратился Вячеслав Шпорт и к избранному губернатору Хабаровского края с пожеланием плодотворной работы и успешного выполнения взятых на себя обязательств перед гражданами.

- Мы заложили крепкий фундамент развития региона на многие десятилетия вперед. Я навсегда останусь предан моей малой Родине, родному Хабаровскому краю. Спасибо, - резюмирует губернатор.

Вячеслав Шпорт руководит Хабаровским краем с 2009 года. До губернаторства - с 1999 года - он был депутатом Государственной думы от родного Комсомольска-на-Амуре.