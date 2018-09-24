2018-09-24T10:45:49+03:00
Общество

Вячеслав Шпорт признал итоги выборов губернатора Хабаровского края и свое поражение

Пока еще действующий глава региона попрощался с земляками
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Вячеслав Шпорт признал итоги выборов губернатора Хабаровского края и свое поражениеВячеслав Шпорт признал итоги выборов губернатора Хабаровского края и свое поражениеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Выборы губернатора Хабаровского края завершились безоговорочной обедой кандидатата от ЛДПР Сергея Фургала. Еще действующий глава Вячесав Шпорт признал выбор жителей региона и обратился к землякам.

- Благодарю тех, кто поддержал меня, это было очень важно и я ценю оказанное доверие, - говорит Вячеслав Шпорт. - С пониманием отношусь к голосовавшим против. Самое главное, что вы исполнили свой гражданский долг.

В своем заявлении губернатор отмечает, что Хабаровский край - непростой регион, в связи с чем иногда приходилось принимать сложные и непопулярные решения. Вячеслав Шпорт также напоминает о заслугах на посту главы региона, среди которых реализация масштабных экономических проектов, возведение дорог, мостов, детских садов, школ, больниц, благоустройство дворов.

Обратился Вячеслав Шпорт и к избранному губернатору Хабаровского края с пожеланием плодотворной работы и успешного выполнения взятых на себя обязательств перед гражданами.

- Мы заложили крепкий фундамент развития региона на многие десятилетия вперед. Я навсегда останусь предан моей малой Родине, родному Хабаровскому краю. Спасибо, - резюмирует губернатор.

Вячеслав Шпорт руководит Хабаровским краем с 2009 года. До губернаторства - с 1999 года - он был депутатом Государственной думы от родного Комсомольска-на-Амуре.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Хабаровского края 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске стартую сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч