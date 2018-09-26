В Хабаровске осудили вербовщика радикальных исламистов, готовившего исполнителей терактов

СЕГОДНЯ 05:32 2018-09-26T05:37:19+03:00

По решению суда он сядет на четыре с половиной года

Изменить размер текста: A A

Радикального исламиста, действующего в интересах международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в Российской Федерации, сотрудники военной контрразведки задержали в декабре 2017 года. До этого велась оперативная разработка подозреваемого, в ходе которой выяснилось, что гражданин Республики Таджикистан, являвшийся по образованию теологом, вел на территории города активную вербовку местных жителей.

- Проживая в Хабаровске, Мухидинов в течение нескольких месяцев привлекал к своим идеологическим взглядам нескольких жителей города, а через некоторое время подготовил одного из них к осуществлению террористической деятельности под эгидой «ИГ» на территории России, - рассказали в УФСБ России по Восточному военному округу.

Следствие по делу шло более полугода, затем дело пособника террористов было передано в Дальневосточный военный суд, который признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Содействие террористической деятельности») и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- На решение суда повлияло то, что во время разбирательства Мухидинов полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, - отметили в ведомстве.