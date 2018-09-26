«Бойцовский клуб» Аллахверановых или Если бить, то только на публику

СЕГОДНЯ 06:09 2018-09-26T06:33:35+03:00

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Вокруг персон, которых негласно уже можно назвать криминальными знаменитостями Хабаровска, закрутилось много слухов. После того, как Анар Аллахверанов до смерти забил чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, многие вспомнили и об «увлечениях» его старшего брата. Напомним, он отбывает наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Молва ходила разная, тем более, что нахождение Аллахверанова-старшего за решеткой лишь подогрело народный интерес. Его окрестили главарем настоящей банды, которая занималась рэкетом и систематически избивала людей. Тогда и поползли слухи, мол, младший пошел по стопам старшего и ничего удивительного в его судьбе нет. Была ли организованная преступная группировка или нет? Давайте разбираться по порядку, точнее, по старшинству.

Кадр смертельной драки Анара Аллахверанова и Андрея Драчева, в которой погиб именитый спортсмен.Фото: Социальные сети

ДЛЯ ДРАКИ НУЖНЫ ЗРИТЕЛИ

Это, по всей видимости, у братьев Аллахверановых - семейное. В 2013 году Натик собрал вокруг себя большую компанию. Тогда он владел неким охранным предприятием и мог трудоустроить своих товарищей сторожить тот или иной объект. Среди приближенных к Натику были парни из правоохранительных ведомств и спортсмены. Натик считался у них «крестным отцом», поэтому официально не работал. Зато деньги к нему поступали регулярно, притом немалые.

Под такое влияние и попал наш собеседник Дмитрий Уваров (имя и фамилия изменены в целях его личной безопасности - ред.). Натик был когда-то его другом. Знакомы они еще со школы, с 2005 года. Мама Димы даже говорила в суде, что Натика сын называл братом. Главарь группировки был зожником: отучил Уварова пить и курить. Аллахверанов охотно взял его на работу, даже разрешил жить с ним под одной крышей и помогать по хозяйству его матери. Денег Натик ему не платил, изредка давал рублей 1000 на расходы, но при этом покупал ему одежду и еду. Дима все равно решил «поставить точку в их отношениях и уйти из семьи Аллахверановых». Вроде все взрослые люди, ушел и ушел, но потом началось самое интересное.

Дмитрию позвонил общий друг и заявил, что он должен Натику 60 тысяч рублей. Приятель уверял, что такую сумму Уваров задолжал Аллахверанову, и настало время расплатиться по счетам. Отдавать вымышленные долги никто не собирался, поэтому Дмитрий игнорировал звонки и от друга, и от «брата». Те же обещали ему разборки на кулаках. И выполнили обещание - день «икс» пришелся на второе мая 2013 года.

- В этот день я пошел на тренировку. Занимался я в академии физической культуры и спорта. Мне снова позвонили и сказали о долге уже в 10 тысяч рублей. Когда я вышел после тренировки, было уже темно. На стоянке я увидел человек тридцать, среди них был Натик и наши общие знакомые, которые входили в эту группировку, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дмитрий Уваров. - Я подошел к ним и получил первый удар от парня, который звонил мне и требовал вернуть долг. Потом ударил Аллахверанов, и я отключился. Помню, что потом меня били несколько человек. Очнулся я уже в больнице. Моя голова была в прямом смысле этого слова, пробита на две части. Честно сказать, даже не могу вспомнить, бил ли меня еще кто-то из этой толпы. Помню только, как закрывался, чтобы меня вообще не убили.

Собеседник «Комсомолки» хорошо помнит, что в толпе он видел и Аллахверанова-младшего. Мама Дмитрия, даже когда давала показания, боялась, что из-за ее слов последователи Натика устроят ее семье вендетту.

«Бойцовский клуб» Аллахверановых или Если бить, то только на публикуФото: Социальные сети

ПО ЗАСЛУГАМ?

Суд проходил в 2015 году тихо, без лишней шумихи (как и в случае с Анаром). Полицейские задержали и Натика, и его товарища. Им вменяли «Умышленное причинение тяжких телесных группой лиц по предварительному сговору». Учитывая то, что парни сделали из Димы без пяти минут инвалида, приговор суда показался достаточно лояльным. Обоим дали по четыре года лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали малолетний ребенок Натика (о существовании которого Дмитрий даже и не знал и считает, что это выдумка) и то, что второй осужденный является ветераном боевых действий - он принимал участие в операциях на Северном Кавказе.

В качестве компенсации морального и физического вреда осужденные перевели Диме деньги, да и те вскоре вернули обратно, оставив его ни с чем. Осужденные просто-напросто отменили операцию по переводы средств с карты на карту.

Несмотря на то, что суд не счел достоверными показания Дмитрия, он утверждает, что у Натика была своя преступная группировка. Идея простая. Банда, по словам Дмитрия, находила в злачных местах маргиналов, спаивала их, и они переписывали на них квартиру. В частности, и Дима когда-то являлся владельцев недвижимости в городе, однако прибыли он никакой не видел. После продажи квартир все деньги поступали в карманы главарям. Свою историю он называет показательной поркой отступника под предлогом выбивания вымышленных долгов.

МЕСТЬ АЛЛАХВЕРАНОВА

Времени прошло много. Все причастные к публичному избиению Уварова уже давно живут своей жизнью. Сам Дима старается не вспоминать о событиях того дня. Лишь вновь вернувшееся заикание и походы ко врачам напоминают ему о самом страшном дне в его жизни. Внезапно он узнал, что Натик просит освободить его условно-досрочно и опешил. Признается, что до сих пор боится Аллахверанова и его приближенных лиц.

- Естественно я выступил против его досрочного освобождения. Тогда я и не знал, к чему это может привести. После этого мне позвонил Натик. Я узнал его по голосу, - рассказывает Дмитрий. - Он стал угрожать мне, говорил, что если я и дальше буду препятствовать его освобождению, то мне не поздоровится. Знаю, на что он способен, поэтому понимаю, что его угрозы не голословны. Еще когда мы жили вместе, замечал, какой он жестокий. Я был не единственным, кого Натик таким образом избивал. Зачатую ему звонили и говорили, что нужны люди, как говорится, на «стрелку».

Согласно скриншотам со страницы, на которой зарегистрирован Натик Аллахверанов, он действительно заходил в интернет летом этого года. Однако после того, как об этом, благодаря Дмитрию, стало известно правоохранителям, аккаунт «замолк».

КАК БРАТ

Теперь Дмитрий боится решения суда, который может досрочно выпустить Натика на свободу. Он уверен, что ни о каком исправлении в случае с Аллахверановым не может идти и речи. По мнению, Уварова, Натик выйдет на свободу и продолжит заниматься своим ОПГ. Собеседник «Комсомолки» говорит, что не удивлен положением Анара, потому что такой исход был предсказуем.

«Бойцовский клуб» Аллахверановых или Если бить, то только на публикуФото: Оперативная съемка

- Мы же долго жили под одной крышей, поэтому могу сказать, что Анар считал Натика примером для подражания.

К слову, общественность тоже склонялась к такому мнению. Хабаровчане считают, что Анар на время взял бразды правления над группировкой на себя. Отсюда и внушительные суммы на картах официально безработного Аллахверанова.

Выпустят ли Натика по УДО и какой срок получит Анар, покажет время.

«КП» будет следить за развитием событий.