Первые шаги Сергея Фургала: сократить штат правительства, разобраться с проблемами дольщиков и тарифами ЖКХ

СЕГОДНЯ 07:40 2018-09-26T07:48:43+03:00

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Новый глава Хабаровского края приступит к формированию нового парвительства после официального встпуления в должность. Нынешние зампреды и кабинет министров, по закону, будут отправлены в отставку.

Новое правительство Сергей Фургал намерен формировать из профессионалов, не замешанных в криминальных историях. Никакого кумовства. Войти в него будет предложено всем политическим партиям региона.

- Будет предложено всем: «Единой России», коммунистам, «Справедливой России» предоставить кандидатуры по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам. Никаких разногласий не будет. Я буду благодарен всем политическим силам, которые меня поддержат и совместно со мной примут идеологию жителей Хабаровского края, - сказал Сергей Фургал, избранный губернатор региона.

Нынешнему правительству, подчеркнул он, будет предложено продолжить работу. Если же кто-то не сможет или не захочет этого делать, смогут беспрепятственно покинуть свои посты.

Полетят зампреды. Их число господин Фургал намерен сократить с нынешних 21 до 8-12. По его словам, столь огромное количество заместителей ни к чему. Как говорится: у семи нянек дитя без глазу.

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Конечно, говорит Сергей Иванович хорошо, но ждем конкретных поступков. Обещается, что за дело избранный глава региона возьмется после того, как вступит в должность. Каков же список первоочередных задач, которые намерен решить Сергей Фургал?

Начнет избранный губернатор с решения острых социальных вопросов. Среди них - проблема обманутых дольщиков. Фургал подчеркнул: «Они не виноваты, что остались без жилья».

Второй экстренный вопрос - решить проблему упаднического состояния лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим», который базируется в Ванинском районе. По сути своей, это одно из градообразующих предприятий, сейчас - банкрот. А для многих - это единственное место работы.

- Дальше в обязательном порядке, вот прям с первых часов работы, начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ. Это серьезнейшая проблема, она касается всего населения. Ее нужно экстренно решать, нельзя откладывать в долгий ящик ни в коем случае, - отметил господин Фургал.

С первых дней губернаторства Сергей Иванович намерен разобраться со структурой долга Хабаровского края. Причем лично. Он пообещал при помощи федерального центра либо снизить долговую нагрузку, либо реструктуризировать долг.

Выборочные ведомства, больницы и школы новый глава региона попросит предоставить данные о зарплатах сотрудников. Не средние показатели, а реальные, чтобы понять: каков разрыв и что с этим делать.

- Это я буду дотошно смотреть, пофамильно, по квиткам, постараюсь разобраться с этим вопросом, - подчеркнул Сергей Фургал.

Особе внимание будет, по словам избранного главы, уделено молодежи. Для этого появится отдельная структура. Не обделит вниманием губернатор спорт и физическую культуру.

Бизнесменам будет предложено зарегистрироваться в Хабаровском крае и платить налоги в местную казну. Со своей стороны Фургал обещает лояльность и защиту. С этой целью будет создана специальная комиссия.

Неприменимая борьба будет вестись с торговлей суррогатным алкоголем и наркотиками.

К проблемам жителей сельских местностей, как сказал новый глава региона, он отнесется самым внимательным образом и постарается улучшить их жизнь. Сюда же можно отнести людей, проживающих по Амуру. Их право на добычу рыбы будет соблюдено и защищено. А браконьерству, особенно на нерестилищах, будет дан бой.

- Когда начинаешь думать о стоящих проблемах, не хватит и часа. Но со своей стороны я гарантирую, что всеми этими вопросами я займусь самым тщательным образом. Подберу команду, настрою на работу. Думаю, что первые результаты мы уже скоро увидим, - резюмировал Фургал.