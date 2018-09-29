СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-29T11:15:09+03:00

Приезжая призналась, что дериваты ее попросил привести знакомый из Харбина, хотя изначально говорила, что нашла когти в лесу [фото]

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Хабаровские таможенники пресекли незаконный вывоз дериватов из дальневосточной столицы. Накануне у жительницы Китая во время досмотра в аэропорту краевого центра в кармане куртки нашли восемь медвежьих когтей, естественно без декларации и сопроводительных документов. Когда таможенный инспектор спросил у женщины, откуда у нее дериваты, она ответила, что нашла их в лесу, когда собирала грибы. Тем не менее, позже правда все-таки просочилась, и китаянка призналась, что житель Харбина попросил ее перевезти когти.

Китаянка пыталась вывести из Хабаровска медвежьи когти, спрятанные в кармане куртки. ФОТО: Хабаровская таможня.

- Хабаровские таможенники отправили дериваты на экспертизу. За недекларирование товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию туристке грозит наказание в виде штрафа в размере от половины до двукратной стоимости товаров с их конфискацией, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.

Специалисты в очередной раз напоминают в разгар сезона перелетов, ответственность за содержание багажа лежит на плечах того, что перевозит товар, а не того, кому он принадлежит в действительности.