В ЕАО проверяют нарушения при распределении путевок в международный детский центр «Артек»

СЕГОДНЯ 07:47 2018-09-30T08:08:42+03:00

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В ЕАО идет проверка нарушений при распределении путевок в международный детский центр «Артек». Поводом для ее проведения стала информация, поступившая от губернатора региона. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры области, известно, что представление о нарушении вынесено первому заместителю председателя комитета образования.

Во время предварительной проверки установили, что женщина включила в состав делегации школьников автономии своих племянников, которые не учились в школах области и не проживали на территории региона. Чтобы ее родственники поехали на смену «Артек собирает друзей» она внесла недостоверные данные в распорядительные документы, подписывать которые не имела права. Как выяснилось позже, у чиновницы были подобные нарушения в 2016, 2017 и 2018 годах.

Имелись у женщины и другие огрехи в работе. Она сопровождала делегации школьников в Анапу за счет денег, которые оплачивали родители, также ей были оплачены расходы на питание.

На данный момент чиновница уволилась с работы по собственному желанию. Прокурорская проверка продолжается.