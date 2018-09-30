2018-09-30T08:08:42+03:00
Общество

В ЕАО проверяют нарушения при распределении путевок в международный детский центр «Артек»

Выяснилось, что в составе делегации незаконно ездили родственники чиновницы, оформлявшей документы
Ольга КИВА
Поделиться:
В ЕАО проверяют нарушения при распределении путевок в международный детский центр «Артек»В ЕАО проверяют нарушения при распределении путевок в международный детский центр «Артек»Фото: Прокуратура ЕАО
Изменить размер текста:

В ЕАО идет проверка нарушений при распределении путевок в международный детский центр «Артек». Поводом для ее проведения стала информация, поступившая от губернатора региона. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры области, известно, что представление о нарушении вынесено первому заместителю председателя комитета образования.

Во время предварительной проверки установили, что женщина включила в состав делегации школьников автономии своих племянников, которые не учились в школах области и не проживали на территории региона. Чтобы ее родственники поехали на смену «Артек собирает друзей» она внесла недостоверные данные в распорядительные документы, подписывать которые не имела права. Как выяснилось позже, у чиновницы были подобные нарушения в 2016, 2017 и 2018 годах.

Имелись у женщины и другие огрехи в работе. Она сопровождала делегации школьников в Анапу за счет денег, которые оплачивали родители, также ей были оплачены расходы на питание.

На данный момент чиновница уволилась с работы по собственному желанию. Прокурорская проверка продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: для эвакуации пострадавших понадобилась автолестница
В Хабаровском крае продолжают искать пропавших грибника и рыбака
Футболисты хабаровского СКА сыграют с командой «Факела» 30 сентября
Погода в Хабаровске на 30 сентября 2018: днем до +18, без осадков
Спецназ ВВО захватил машину с ценными документами условного противника в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили младшего сержанта, который ударил солдата за непослушание
Консультации врачей получат жители Хабаровска на «Всемирном дне ходьбы»
В Хабаровском крае продолжают искать бесследно пропавшего рыбака
Правительство Хабаровского края сложило свои полномочия
Житель Комсомольска обокрал маму своей подруги
Погода в Хабаровске на 29 сентября 2018 года: днем до +20 градусов, без осадков
В Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машины
Похитителя чугуна в Хабаровске выследили с помощью видеонаблюдения
За разбойное нападение на автосервис в Хабаровске ответил бывший работник
На Сахалине нашли подозреваемого в убийстве бомжа
В Хабаровске пустят автобусы по улице Бойко-Павлова
В порт Ванино Хабаровского края прибудут новые морские паромы
В Хабаровске устроят показательные выступления по японским боевым искусствам
Молодого человека из Комсомольска-на-Амуре осудят за покупку наркотика через интернет
В Хабаровском крае насчитали больше 100 женщин с именем Октябрина и одного мужчину по имени Октябрь
В Хабаровске пройдет форум для предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста»
В Хабаровском крае больше суток ищут пропавших рыбака и грибника
В Хабаровском крае подростка обвиняют в грабеже
К концу 2018 года «Обход Хабаровска» будет готов на 30 процентов