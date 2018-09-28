2018-09-28T07:51:51+03:00
Происшествия

«Быстро выметайся из автобуса!»: В Хабаровске ищут водителя, избившего пассажирку

Дикая история произошла утром в автобусе №34, битком забитым пассажирами
Борис КОКУРИН
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«Быстро выметайся из автобуса!»: В Хабаровске ищут водителя, избившего пассажирку«Быстро выметайся из автобуса!»: В Хабаровске ищут водителя, избившего пассажиркуФото: Социальные сети
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Кристине 26 лет, живет в Хабаровске, работает юристом, собирается замуж и готовится родить ребенка. Пять месяцев назад девушка со своим молодым человеком продали автомобиль - понадобились деньги - и она стала ездить на работу на общественном транспорте - автобусе 34 маршрута.

Работает Кристина допоздна. Чтобы уехать домой, автобус приходится ждать долго - по сорок, а иногда и по пятьдесят минут. Вот девушка и решила при удобном случае сфотографировать расписание, чтобы выходить на остановку вовремя и не пропускать «закрывашку».

- Это случилось утром, я села в автобус на остановке «Прибрежная», доехала до «Гидрометцентра» и уже на выходе заметила, что у водителя висит то самое расписание, которое было мне нужно. Я достала телефон и попыталась сделать снимок… А дальше начался какой-то ужас! - рассказывает Кристина. - Он резко кулаком бьет мне в живот, у меня шок! Я даже не столько боль почувствовала, сколько обиду. Он начал меня материть, громко, на весь автобус. Кричал - "пошла на ..., русская проститутка! Выметайся из автобуса!" А я ему — за что? Что я такого сделала? Расплакалась, и он мне второй раз бьет по руке, выбивает телефон, тот падает на пол, у него трескается экран. Я это даже не сразу заметила, настолько сильно была потрясена. Началась истерика, я включила камеру и нажала на запись. На видео он, конечно, сильно ругаться не стал, крикнул — иди к черту! Я вышла и целый день плакала, болел живот, было очень обидно...

Девушка всего-то хотела сфотографировать расписание... Фото: Социальные сети

Девушка всего-то хотела сфотографировать расписание...Фото: Социальные сети

Неадекватному «извозчику» выходка вполне могла сойти с рук, Кристина не особенно хотела придавать этот инцидент огласке, ей было стыдно — на девушку еще никогда не кричали прилюдно, тем более, не поднимали руку. Но дело в том, что у девушки есть все основания предполагать, что в момент нападения она была беременна.

- Мы очень долго готовились к беременности, - делится Кристина. - Я проходила обследование, все необходимые процедуры. Девять месяцев назад была операция и сейчас, как раз такое время, что зачатие очень вероятно. Еще и поэтому мне было очень обидно, у меня разболелся живот и было даже небольшое кровотечение. Так это оставлять я не захотела и выложила видео в инстаграм для того, чтобы найти свидетелей происшествия. Еще написала заявление в полицию.

Сейчас девушка проходит судмедэкспертизу, следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Как удалось установить, автобус, в котором избили хабаровчанку, принадлежит известному в городе предпринимателю — Юрию Васильеву. Сам он в отъезде, но нам удалось связаться с его заместителем.

- Я о таком на наших маршрутах не слышал, - заявил Иван Новиков, заместитель директора компании «Пять Звезд». - Но это и не удивительно, у нас на линиях в Хабаровске работает около 500 автобусов, за всеми не уследишь, каждый день сыпятся жалобы, со всеми мы пытаемся разобраться, но сами понимаете, силы ограничены. Тем не менее, почти все наши автобусы оснащены камерами видеонаблюдения. Это абсолютно правильно, что девушка написала заявление в полицию, там разберутся, а мы со своей стороны проведем внутреннее расследование, и если водитель действительно виновен, его обязательно накажем.

После публикации в социальной сети видео, девушке написали несколько сотен хабаровчан, как выяснилось, с этим водителем сталкивались очень многие, и почти всегда он вел себя по отношению к пассажирам не лучшим образом.

- Как мне написали, зовут водителя Якуб. Многие о нем отзываются негативно. Люди говорят — добивайтесь, судитесь, может, после этого его накажут, - говорит хабаровчанка.

Судиться Кристина согласна, но пока не хватает свидетелей, это не смотря на то, что утром автобус был набит людьми под завязку. Девушка просит тех, кто ехал вместе с ней и наблюдал безобразную сцену, выйти на связь и подтвердить ее показания в полиции.

Контакты пострадавшей есть в редакции, с нами можно связаться по телефону +7 (4212) 782-602.

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