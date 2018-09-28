«Она мне не нужна, забирай»: Хабаровчанка подарила подруге новорожденную дочь

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-28T10:02:22+03:00

У женщины уже есть один маленький ребенок, второго бы, по ее словам, она не потянула

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В Хабаровске накануне произошел вопиющий случай. Молодая мама решила подарить свою новорожденную дочь знакомой, словно какую-то игрушку. Малышке на тот момент было всего четыре дня.

- Хабаровчанка родила абсолютно здоровую девочку 14 сентября этого года, а уже 18 сентября подарила ее своей приятельнице. Женщина обещала, что воспитает малышку как родную дочь, - рассказывает Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю. - Они пытались все оформить законным путем и заявили, что роженица была суррогатной матерью.

После проверок и экспертиз следователи выяснили, что беременность была вполне обычная. Просто женщины прочитали в интернете, что заявив о суррогатном материнстве, они могут совершенно законно передать ребенка «из рук в руки». Они даже обратились в несколько государственных органов с этой целью.

- Обе женщины уже имеют своих детей. Роженице 23 года, а ее подруге 26 лет. Мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы, он был нежеланным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением. На каком этапе они договорились о передаче ребенка, пока не известно, как и об отце малышки, - добавил Илья Гудков.

На внешний вид обе женщины выглядят вполне прилично. Та, что постарше, по словам полицейских, материально обеспеченнее своей подруги. В итоге обе попали подподозрение по статье «Торговля людьми – иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Хотя о деньгах речи и не шло, все было по обоюдному согласию на безвозмездной основе. Малышка, к слову, не досталась ни одной из них. Девочку изъяли и поместили в больницу.