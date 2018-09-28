В Магаданской области киты-убийцы перевернули лодку с двумя рыбаками

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-28T13:36:13+03:00

Один из мужчин погиб, его тело пока не найдено

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Страшная трагедия произошла сегодня, 28 сентября, в Магаданской области. Днем в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что в районе Тауйской губы косатки перевернули моторную лодку, в которой находились два рыбака.

- Одному из них удалось спастись, выплыв на берег, местонахождение второго не известно, - говорит Руслан, сотрудник пресс-службы УМВД России по Магаданской области.

Правоохранители полагают, что второй рыбак утонул.

- Наши сотрудники в данном происшествии не принимали участие, - сказала Анна Барышева, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Магаданской области. - Скорее всего, понадобятся водолазы, которые при помощи специализированной техники смогут вытащить тело рыбака на берег.

К слову, многие жители области не поверили в случившееся, потому что косатки раньше не были замечены в подобного рода происшествиях. Зная, как большинство магаданских рыбаков проводят время на природе, горожане предположили, что дело было не в млекопитающих, мужчины могли и сами перевернуться, изрядно выпив на свежем воздухе.

- В природе пока не зарегистрировано ни одного случая нападения косаток на человека. Поскольку сейчас в западной части Охотского моря регулярно проводится отлов млекопитающих, и лодки там окружают косаток сетями, не исключено, что их поведение было спровоцировано местными жителями. Думаю, что именно отношение людей к ним могло способствовать такому происшествию, -рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Филатова, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ. - Мы с косатками работаем уже 18 лет, подходим к ним на лодках достаточно близко и никогда не сталкивались с их агрессивным поведением. Не исключаю, что новость о том, что виновны в ЧП косатки - выдумка.

На текущий момент сотрудники полиции совместно со спасателями организовывают поисковые мероприятия, чтобы поднять тело погибшего рыбака на берег.