СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-01T04:58:30+03:00

В Хабаровске пять человек пострадали в серьезной аварии с тремя автобусами Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске в Индустриальном районе сегодня утром произошла серьезная авария с участием трех пассажирских автобусов: маршруты №25,10 и 85. Из-за столкновения на одной из самых оживленных улиц возникла серьезная пробка. Машины столкнулись на Краснореченской.

ДТП спровоцировал один из водителей общественного транспортаФото: УМВД России по Хабаровскому краю

В утренний час пик пассажиров в автобусах было достаточно много. Пятерых пострадавших с места аварии увезли во вторую краевую больницу. Больше всего травмированных оказалось среди пассажиров автобуса маршрута №85, в их числе две девушки 16 лет, пятой пострадавшей стала кондуктор автобуса маршрута № 10.

В Хабаровске в Индустриальном районе сегодня утром произошла серьезная авария с участием трех пассажирских автобусовФото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Всех пациентов обследовали и отправили домой на амбулаторное лечение. У них были не серьезные травмы, - коротко сообщили во второй краевой клинической больнице Хабаровска.

Машины столкнулись на Краснореченской.Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

По предварительным данным, как сообщает пресс-служба УМВД России по краю, водитель маршрутки под номером 85 ехал по улице Краснореченской со стороны Узловой по направлению к Индустриальной. Он решил перестроиться в среднюю полосу дороги, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом маршрута №25, после чего врезался в автобус №10. Они ехали в попутном направлении, а «десятка» в это время высаживала пассажиров.

Пятерых пострадавших с места аварии увезли во вторую краевую больницуФото: УМВД России по Хабаровскому краю

Вероятнее всего виновником аварии признают водителя маршрутки. Очевидцы случившегося пишут в социальных сетях, что шофер просто не хотел пропускать «двадцать пятый» вперед и решил обогнать его.