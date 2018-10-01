Два министерства в правительстве Хабаровского края станут единой структурой

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-01T12:46:38+03:00

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С приходом нового губернатора в регионе произошло уже множество изменений внутри структуры белого дома. В должности у министров появилась приставка «исполняющий обязанности», ожидаются и другие кадровые перестановки.

Сергей Фургал подготовил распоряжение об изменении структуры правительства региона. Так, три министерства будут упразднены, число зампредов и чиновничий аппарат в целом сократится.

- Три министерства сокращаются полностью, значительно уменьшается число заместителей председателя правительства, первых замов. Что это значит? Возьмем для примера минсельхоз. Оно было отдельно, пищевая промышленность, переработка, закуп и торговля - отдельно. Сейчас это сводится в одно целое для того, чтобы была лучшая управляемость, - сказал на аппаратном совещании Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он также подчеркнул, что изменения в правительстве необходимы для того, чтобы распоряжения и указания не «расплывались» по отдельным людям, а доходили до самого низа структуры. Это, по словам губернатора, поможет добиться эффекта персональной ответственности и ускоренного исполнения поручений.

- У нас не должно получиться так, что мы решаем вопрос по рыбе, и начинается: это в минсельхозе, это в комиссии - нет, все должно быть в одном месте. Если вопрос стоит по ЖКХ, значит и должен быть человек, который будет за это отвечать. И так по всем направлениям, - сказал глава региона.

Господин Фургал отметил, что им уже дано поручение министру финансов о сокращении расходов на содержание аппарата чиновников на 20-25 процентов.

- Столько, сколько мы тратим на содержание аппарата, это переизбыток. Скажу так - для того, чтобы не шокировать население: тратилось неразумно много на эти цели. Сейчас на содержание аппарата будет уходить ровно столько, сколько необходимо для эффективной работы, - резюмировал Сергей Фургал.

О других кадровых перестановках и сокращениях в правительстве пока не сообщается. Ясно одно: потеряет насиженное место не один чиновник. Об очередных изменениях во властной структуре региона читайте на страницах нашей газеты и на сайте hab.kp.ru.