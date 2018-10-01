2018-10-01T12:46:38+03:00
Общество

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена

В городе Юности прошла акция посвященная закрытию трамвайного сообщения
Борис КОКУРИН
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Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы КомсограмКомсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм
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Трамвай, давай, до свидания

С первого октября электротранспорт в Комсомольске больше не ходит. Все трамваи остаются в депо, сотрудники трампарка переводятся на пониженную оплату - они будут получать две третьих оклада. Официальная причина - аварийное состояние путепровода, через который проходят пути. Кроме как через этот злополучный мост, выехать из парка не получается, а выезжать опасно - под нагрузкой вагона, вес которого колеблется от 20 до 40 тонн, он может рухнуть в любую минуту.

- Сейчас речь идет о том, что нужен ремонт путепровода, который находится в опасном состоянии. На его ремонт денег сейчас ни у трамвайного управления, ни у администрации города нет. Муниципалитет еще до девятого сентября обращался в правительство края за финансовой помощью, но пока ответа точного нет - будет, или не будет она оказана, и если будет, то когда. Поэтому точно сказать, когда сделают ремонт, и когда возобновится движение - нельзя, - прокомментировал ситуацию Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Всего на ремонт моста нужно чуть более 2,5 миллиона рублей, деньги вроде бы небольшие, но не для Комсомольска-на-Амуре. Город только недавно стал выходить из ступора двухтысячных, когда практически все градообразующие предприятия находились на грани закрытия.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

У трамвайного управления до сих пор дела идут не лучшим образом - месяц назад оно вышло из процедуры банкротства, погасив долги по налогам. Да, и то - чтобы расплатиться, пришлось закрыть маршрут №5, на 80 человек сократить персонал и продать рельсы. За 15 километров пути выручили почти 20 миллионов рублей. Но, даже избежав банкротства, управление выживало только на бюджетные дотации.

Вот, новый поворот

В администрации города говорят, что решение прекратить трамвайное сообщение - временное, на устранение проблем с финансированием уйдет от трех месяцев до полугода, затем электротранспорт опять пустят. Но горожане им не верят. Поэтому 30 сентября, за день до того момента, когда трамваи перестали выходить на линии, в городе Юности с ними попрощались. Всех желающих отдать дань уважения экологически чистому виду транспорта, история которого насчитывает более 60 лет, пригласили на конечную остановку у речного вокзала - по условиям акции необходимо было проехаться в вагоне от конечной до конечной, сфотографироваться с грустным лицом и выложить фото в социальных сетях с хэштегом #последний_трамвай.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

- На прощальную церемонию собралось около 30 человек, - рассказывает Ян Старовойтов, один из организаторов акции. - Они сели в вагон второго маршрута и просто проехались. Среди участников можно было заметить и парня с трубой, который перед посадкой в трамвай сыграл похоронный марш. По его словам, он приехал из Солнечного, чтобы отдать дань памяти нашему трамваю. Также здесь раздавали поминальные конфеты. Конечно же, не обошлось и без фото на память - люди фотографировались как на фоне вагона, так и внутри. Обошлось без эксцессов, хотя вагоновожатый был не очень доволен такими похоронными атрибутами. По его мнению, акцию надо проводить не в трамвае, а у городской администрации.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

Но простой поездкой под марш Шопена горожане не ограничились - и во время акции, и после нее неравнодушные люди собирали подписи в защиту трамвая, затем петицию планируется направить в Москву, Владимиру Путину.

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