СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-01T12:46:38+03:00

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Трамвай, давай, до свидания

С первого октября электротранспорт в Комсомольске больше не ходит. Все трамваи остаются в депо, сотрудники трампарка переводятся на пониженную оплату - они будут получать две третьих оклада. Официальная причина - аварийное состояние путепровода, через который проходят пути. Кроме как через этот злополучный мост, выехать из парка не получается, а выезжать опасно - под нагрузкой вагона, вес которого колеблется от 20 до 40 тонн, он может рухнуть в любую минуту.

- Сейчас речь идет о том, что нужен ремонт путепровода, который находится в опасном состоянии. На его ремонт денег сейчас ни у трамвайного управления, ни у администрации города нет. Муниципалитет еще до девятого сентября обращался в правительство края за финансовой помощью, но пока ответа точного нет - будет, или не будет она оказана, и если будет, то когда. Поэтому точно сказать, когда сделают ремонт, и когда возобновится движение - нельзя, - прокомментировал ситуацию Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Всего на ремонт моста нужно чуть более 2,5 миллиона рублей, деньги вроде бы небольшие, но не для Комсомольска-на-Амуре. Город только недавно стал выходить из ступора двухтысячных, когда практически все градообразующие предприятия находились на грани закрытия.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

У трамвайного управления до сих пор дела идут не лучшим образом - месяц назад оно вышло из процедуры банкротства, погасив долги по налогам. Да, и то - чтобы расплатиться, пришлось закрыть маршрут №5, на 80 человек сократить персонал и продать рельсы. За 15 километров пути выручили почти 20 миллионов рублей. Но, даже избежав банкротства, управление выживало только на бюджетные дотации.

Вот, новый поворот

В администрации города говорят, что решение прекратить трамвайное сообщение - временное, на устранение проблем с финансированием уйдет от трех месяцев до полугода, затем электротранспорт опять пустят. Но горожане им не верят. Поэтому 30 сентября, за день до того момента, когда трамваи перестали выходить на линии, в городе Юности с ними попрощались. Всех желающих отдать дань уважения экологически чистому виду транспорта, история которого насчитывает более 60 лет, пригласили на конечную остановку у речного вокзала - по условиям акции необходимо было проехаться в вагоне от конечной до конечной, сфотографироваться с грустным лицом и выложить фото в социальных сетях с хэштегом #последний_трамвай.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

- На прощальную церемонию собралось около 30 человек, - рассказывает Ян Старовойтов, один из организаторов акции. - Они сели в вагон второго маршрута и просто проехались. Среди участников можно было заметить и парня с трубой, который перед посадкой в трамвай сыграл похоронный марш. По его словам, он приехал из Солнечного, чтобы отдать дань памяти нашему трамваю. Также здесь раздавали поминальные конфеты. Конечно же, не обошлось и без фото на память - люди фотографировались как на фоне вагона, так и внутри. Обошлось без эксцессов, хотя вагоновожатый был не очень доволен такими похоронными атрибутами. По его мнению, акцию надо проводить не в трамвае, а у городской администрации.

Комсомольский трамвай проводили под траурный марш Шопена. Фото группы Комсограм

Но простой поездкой под марш Шопена горожане не ограничились - и во время акции, и после нее неравнодушные люди собирали подписи в защиту трамвая, затем петицию планируется направить в Москву, Владимиру Путину.