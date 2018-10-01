2018-10-01T12:46:38+03:00
Происшествия

На Сахалине сотрудника полиции нашли в кабинете с огнестрельным ранением в голову

Рядом с телом нашли две предсмертных записки адресованных матери
Борис КОКУРИН
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На Сахалине сотрудника полиции нашли в кабинете с огнестрельным ранением в головуНа Сахалине сотрудника полиции нашли в кабинете с огнестрельным ранением в головуФото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП произошло в воскресенье 30 сентября в городе Александровск-Сахалинский. Примерно в половине двенадцатого в следственный отдел города поступило сообщение о том, что в одном из кабинетов местного ОМВД обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.

- Сотруднику было 26 лет, в полиции он работал с 2017 года, - рассказала Ольга Чебыкина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Сахалинской области. - Десять месяцев назад, его приняли на должность эксперта Экспертно-криминалистической группы ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район». У тела были обнаружены две предсмертные записки, обе адресованы матери. Их семья переехала на остров в 2007 году из Украины. Это пока все, что я могу рассказать — идет следствие.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ. На место происшествия для оказания практической помощи направлены следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

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