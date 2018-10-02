2018-10-02T10:58:52+03:00
Общество

Когда в Хабаровске дадут отопление в 2018 году

Батареи в краевой столице начнут теплеть на следующей неделе
Александра ШОПЕНКО
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Отопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделеОтопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Предварительную дату старта отопительного сезона в краевой столицы озвучили власти Хабаровска. Однако во время подготовки города к зиме возникли проблемы.

Выигравший конкурс на ремонт теплотрассы по Трубному переулку подрядчик, не справился со взятыми на себя обязанностями и сорвал начало работ. Из-за этого с решили расторгнуть договор, а на объект зашла новая компания. Теперь подрядчику придется поторопиться, чтобы нагнать темп и поставить теплотрассу на циркуляцию в срок к полуночи 7 октября.

Отопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделе Фото: Александра ШОПЕНКО

Отопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделеФото: Александра ШОПЕНКО

- Все остальные теплотрассы отремонтированы, за них я не переживаю, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - Основное благоустройство перекопанного из-за ремонта Трубного переулка будет сделано, если что-то не успеют, то обязательно завершат весной - это газоны, посадка деревьев и кустарников.

Отопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделе Фото: Александра ШОПЕНКО

Отопительный сезон в Хабаровске планируется начать на следующей неделеФото: Александра ШОПЕНКО

Предварительно, уже 8 октября в дома хабаровчан начнет поступать тепло. Главный ориентир - температура воздуха, которая в среднем должна быть не выше плюс восьми градусов. Предпосылок запускать тепло по трубам раньше нет. Батареи во всех домах станут горячими в течение десяти дней.

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