Ученые нашли ранее неизученные петроглифы в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:40 2018-10-02T09:35:20+03:00

Наскальные изображения были сделаны, примерно, пять-семь тысяч лет назад, а найденные артефакты еще древнее

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СОЛНЕЧНЫЙ ДРАКОН

В районе бухты Ситуан Советско-Гаванского района во время семейного отдыха на море исследователи обнаружили неизвестные ранее миру древние наскальные изображения (петроглифы) и орудия труда. Точный возраст находок определить не удалось – требуется более углубленное изучение. Предварительно, петроглифы, судя по технике выполнения и мотивам рисунка, были сделаны пять-семь тысяч лет назад, а найденные артефакты относятся, возможно, к эпохе конца ледникового периода, то есть им примерно 13-15 тысяч лет.

- У подножия скалистого морского мыса лежат камни, замытые в песке и иле. Куски скал отваливаются, падают на берег, морские волны их точат, из-за чего порода становится округленной. Вот на одном из таких камней я обнаружила волнистое изображение змеи, причем выполненное в технике пектиажа (выбивание изображения на камне камнем - прим.ред.), - рассказывает Зоя Лапшина, председатель общественного движения «Петроглифы Амура».

Фото: Зоя Лапшина

Аналоги этим рисункам имеются в петроглифических комплексах бассейна Амура. Например, в небезызвестном Сикачи-Аляне, где пресмыкающиеся изображены как по одиночке, так и в «клубках». В мифологии коренных народов (айнов, нивхов, нанайце и др.) известны легенды о спускающихся на землю огненных змеях – драконах, посланниках верховного божества - Солнца.

Изображение змеи ученые нашли еще на одном камне, на третьем отыскалось несколько абстрактных линий. Кроме этого, исследователи обнаружили подобие ножей и скребков из базальта. Причем аналогичные артефакты Зоей Лапшиной были обнаружены севернее - в районе бухты Сизиман – на том же побережье Татарского пролива.

Фото: Зоя Лапшина

СРОЧНО ИЗУЧИТЬ

Уникальность находки в том, как считает исследователь, что памятник обнаружен на морском побережье, тогда как большинство известных нам – в бассейнах рек Амура, Уссури, Хора. Временную принадлежность петроглифов и артефактов установили, подчеркнем еще раз, предварительно – требуются более тщательные исследования.

Ясно одно: наскальные рисунки и орудия труда были сделаны палеоазиатскими племенами. На счет этнической принадлежности ученые спорят до сих пор – некоторые видят в петроглифах руку европеоидов, другие – азиатов. Однако существует такой народ – айны – одно из наиболее древнейших племен, населявших побережье Амура, Сахалин и Хоккайдо. В них, по мнению ряда исследователей, слились черты европейцев и азиатов. Возможно, они являются представителями той древней архаичной эпохи.

А вот о петроглифах, как о памятниках древней цивилизации, как считает Зоя Лапшина, говорить пока преждевременно. Для подтверждения или опровержения такой догадки, которой придерживается ряд исследователей, необходимы десятилетия постоянных исследований, поисков и раскопок древних памятников.