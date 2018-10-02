2018-10-02T09:35:20+03:00
Общество

Ученые нашли ранее неизученные петроглифы в Хабаровском крае

Наскальные изображения были сделаны, примерно, пять-семь тысяч лет назад, а найденные артефакты еще древнее
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Фото: Зоя ЛапшинаФото: Зоя Лапшина
Изменить размер текста:

СОЛНЕЧНЫЙ ДРАКОН

В районе бухты Ситуан Советско-Гаванского района во время семейного отдыха на море исследователи обнаружили неизвестные ранее миру древние наскальные изображения (петроглифы) и орудия труда. Точный возраст находок определить не удалось – требуется более углубленное изучение. Предварительно, петроглифы, судя по технике выполнения и мотивам рисунка, были сделаны пять-семь тысяч лет назад, а найденные артефакты относятся, возможно, к эпохе конца ледникового периода, то есть им примерно 13-15 тысяч лет.

- У подножия скалистого морского мыса лежат камни, замытые в песке и иле. Куски скал отваливаются, падают на берег, морские волны их точат, из-за чего порода становится округленной. Вот на одном из таких камней я обнаружила волнистое изображение змеи, причем выполненное в технике пектиажа (выбивание изображения на камне камнем - прим.ред.), - рассказывает Зоя Лапшина, председатель общественного движения «Петроглифы Амура».

Фото: Зоя Лапшина

Фото: Зоя Лапшина

Аналоги этим рисункам имеются в петроглифических комплексах бассейна Амура. Например, в небезызвестном Сикачи-Аляне, где пресмыкающиеся изображены как по одиночке, так и в «клубках». В мифологии коренных народов (айнов, нивхов, нанайце и др.) известны легенды о спускающихся на землю огненных змеях – драконах, посланниках верховного божества - Солнца.

Изображение змеи ученые нашли еще на одном камне, на третьем отыскалось несколько абстрактных линий. Кроме этого, исследователи обнаружили подобие ножей и скребков из базальта. Причем аналогичные артефакты Зоей Лапшиной были обнаружены севернее - в районе бухты Сизиман – на том же побережье Татарского пролива.

Фото: Зоя Лапшина

Фото: Зоя Лапшина

СРОЧНО ИЗУЧИТЬ

Уникальность находки в том, как считает исследователь, что памятник обнаружен на морском побережье, тогда как большинство известных нам – в бассейнах рек Амура, Уссури, Хора. Временную принадлежность петроглифов и артефактов установили, подчеркнем еще раз, предварительно – требуются более тщательные исследования.

Ясно одно: наскальные рисунки и орудия труда были сделаны палеоазиатскими племенами. На счет этнической принадлежности ученые спорят до сих пор – некоторые видят в петроглифах руку европеоидов, другие – азиатов. Однако существует такой народ – айны – одно из наиболее древнейших племен, населявших побережье Амура, Сахалин и Хоккайдо. В них, по мнению ряда исследователей, слились черты европейцев и азиатов. Возможно, они являются представителями той древней архаичной эпохи.

А вот о петроглифах, как о памятниках древней цивилизации, как считает Зоя Лапшина, говорить пока преждевременно. Для подтверждения или опровержения такой догадки, которой придерживается ряд исследователей, необходимы десятилетия постоянных исследований, поисков и раскопок древних памятников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
Квартиру в Комсомольске-на-Амура ограбили, пока хозяйка была в отъезде
В Хабаровске появится сквер пограничной славы
В Хабаровске проверили бдительность первоклассников
Жителя Камчатки обвиняют в изнасиловании бывшей супруги
В Хабаровском крае цены на бензин снова подскочили
В Хабаровске на день раньше закончили плановый ремонт на теплостанции
В дома Комсомольска-на-Амуре постепенно приходит тепло
Пожар в хрущевке в Хабаровске: 14 летний ребенок едва не сгорел в квартире родителей
Хабаровчан приглашают участвовать в благотворительном марафоне «Спеши творить добро»
В Хабаровском крае стартовала осенняя вакцинация против клещевого энцефалита 2018
Отец требует починить тротуар у хабаровской школы номер десять
Пять жителей Комсомольска-на-Амуре стали подозреваемыми в серии краж из магазинов
Больше двух тысяч домов в Хабаровске остаются без горячей воды
Почти 300 поросят приехали в Хабаровский край из Оренбургской области
Для резидентов ТОСЭР в Хабаровском крае разработали специальную программу страхования бизнеса
В Хабаровском крае участников соревнований по спортивному ориентированию поздравили с победой
В ЕАО у сельчанина обнаружили больше 20 килограммов конопли
Погода в Хабаровске на 2 октября 2018 года: днем до +16 градусов, вечером небольшой дождь