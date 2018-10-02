200-килограммового медведя пристрелили возле детской школы на Курилах

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-02T09:47:32+03:00

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БОДРОЕ УТРО

Утро вторника. Ничего не предвещало беды. Дети в школе, взрослые на работе. Но вот для жителей Курильска день начался со «знакомства» с дикой природой. Примерно в 10 часов горожане заметили гуляющего по городу молодого медведя. Сперва он блуждал по окраинам, затем направился к людям. Обычно звери выходят из леса, когда изрядно проголодались. Поэтому уровень опасности поднялся на максимальный уровень.

Медведь добрался до детской школы искусств, напротив которой расположено старое здание местной администрации. Даже пенсионный фонд рядом. Местность многолюдная. Курильчанам ничего не оставалось, кроме как обратиться к местному участковому. Он выехал на место и, на свой страх и риск, осмотрел территорию. Информация подтвердилась, по районе действительно расхаживает опасный хищник.

- В это время я вообще сидел на работе. Посмотрел в окно и увидел людей. Потом уже я узнал, что рядом с моей школой гуляет медведь. В кустах где-то прятался. К счастью, в это время детей еще не было, они еще на уроках в школе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Игорь Середа, директор детской школы искусств в Курильске. -Но буквально через несколько часов они должны были прийти на дополнительные занятия в школу искусств.

Не стоит упоминать, что встреча с голодным медведем - не самое безопасное мероприятие, на котором стоит присутствовать детям. Поход юных музыкантов в школу мог обернуться настоящей трагедией для Курильска. К счастью, на помощь поспешили сотрудники полиции.

200-КИЛОГРАММОВЫЙ АГРЕССИВНЫЙ ЗВЕРЯ

На место происшествия выехали сотрудники отделения полиции Курильского района.

- Зверя во многих изданиях называли медвежонком, но не стоит спешить с выводами. Весил медведь примерно 200 килограммов. Когда сотрудники полиции приближались к нему, он рычал и вел себя очень агрессивно, подходя впритык к зданию школы, - говорит Дарья Смирнова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Сахалинской области. -Тогда правоохранители приняли решение обезвредить косолапого, который представлял угрозу жизням местных жителей.

Для того, чтобы вывести тушу медведя с территории учреждения понадобилась специализированная техника - грузовик с краном, потому что три сотрудника ведомства не могли даже сдвинуть тушу весом в два центнера с места. В итоге медведя все же увезли, чему горожане были несказанно рады.