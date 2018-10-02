Край и город поспорили из-за дороги к хабаровскому Дворцу единоборств

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-02T11:06:10+03:00

К единому решению власти не пришли и решили создать рабочую группу

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ДОРОГА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Дискуссия между властями Хабаровского края и дальневосточной столицы разгорелась по поводу дороги к Дворцу единоборств. Региональные чиновники предлагают соединить два спортивных центра, городские же говорят, что это нарушит ПДД. Компромисс будут искать на рабочей группе.

- По проекту, заезд ко Дворцу находится с улицы 65-летия Победы. Мы это дело все просчитали, земля находится в собственности края, - сказал Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации. - Предлагаем организовать заезд, согласно всех правил, как указано в проекте.

Однако у краевого минстроя на это другой взгляд. Глава министерства Константин Пепеляев считает, что оптимально будет возвести дорогу от Павла Морозова до улицы Юности, соединив два спортивных центра - единоборств и плавания.

- Нас это не устраивает, - резко обрывает краевого чиновника Олег Гроо. Не устраивает по правилам дорожного движения. Есть законодательство РФ, которому заезд с «красной» полосы противоречит.

Глава минстроя не отступает и настаивает на том, чтобы предложение было рассмотрено. Самой же дороги в смете нет.

«ОЛЕГ ЯКОВЛЕВИЧ, ЗАПИСЫВАЕМ»

А рассмотрен проект правостороннего заезда ко Дворцу с Павла Морозова будет на рабочей группе, в которую отныне войдут представители минстроя. Гроо было поручено записать и просмотреть техусловия и техзадание.

- Будет принят самый оптимальный, лучший и удобный вариант для всех. Прежде всего для нас - безопасность автолюбителей и пешеходов, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На том и порешали.

ТРУБА ЗОВЕТ

Еще одна проблема - теплотрасса, которая находится аккурат перед центральным входом во Дворец. Она же, кстати, частично помешает и созданию въезда со стороны Павла Морозова. Решение - углубить теплотрассу, примерная стоимость работ, как сказал директор ХТСК Сергей Нехороших, - 80 миллионов.

- Давайте по-другому подходить к этой задаче. В Хабаровске строится центр, которого нет даже в Сибири, и закрываем его огромной трубой! Мы же готовы пойти на затраты. А вы готовы согласовать, чтобы опустить трубу и открыть фасад объекта, одного из самых интересных и новых в Хабаровске? - обратился Пепеляев к директору ХТСК.

- Готов! - неоднократно повторил господин Нехороших.

Но и это еще не все.

СТАРЬЕ ОКОЛО НОВЬЯ

Рядом с будущим новехоньким Дворцом единоборств стоит мрачного вида Дом культуры РЭБ флота. Здание как будто сошло со страниц постапокалиптических книг, соответствующий антураж придают деревья с полу-опавшими листьями. И такая развалина, принадлежащая федеральным властям, будет стоять с современным спортивным комплексом - гордостью края?

Край и город поспорили из-за дороги к хабаровскому Дворцу единоборствФото: Александра ШОПЕНКО

Почти. В августе-сентябре объект закроют фотопечатью. Решение, конечно, интересное.

- И все? - изумился Сергей Кравчук

К сожалению, да. Однако мэра такое решение вопроса не устроило. Было принято решение подготовить обращение на имя губернатора края, чтобы с ситуацией помогли разобраться и региональные власти. Это, в том числе, и в их интересах.