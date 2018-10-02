2018-10-02T11:09:29+03:00
Происшествия

88-летнюю туристку из США госпитализировали с круизного лайнера в больницу Камчатки

Пожилой американке стало плохо на корабле, поэтому транспортное средство вынужденно зашло в Северо-Курильск
Элина ОГАНЕСЯН
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88-летнюю туристку из США госпитализировали с круизного лайнера в больницу Камчатки88-летнюю туристку из США госпитализировали с круизного лайнера в больницу КамчаткиФото: Социальные сети
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Круизный лайнер, в котором могут путешествовать порядка трех тысяч человек, приблизился к берегам Камчатки. Однако трип на «Norwegian Jewel» (такое имя носит корабль) не обошелся без чрезвычайного происшествия.

88-летней жительнице США неожиданно стало плохо. Симптомы говорили о страшном - подозрение на инфаркт. Капитан судна принял решение приблизиться к Северо-Курильску, спустить лодку и направить туристку к бригаде скорой помощи. Как сообщают местные жители, вместе с женщиной в больницу отправился и ее супруг.

- Мои коллеги прибыли на место и госпитализировали пожилую женщину 1929 года рождения и ее мужа. По всем признакам у туристки был инфаркт. Это сильные сдавливающие боли грудной клетки, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олеся Ефремова, врач скорой помощи Северо-Курильска. - Иностранку доставили в местную больницу, где она провела меньше суток.

Возраст женщины и ее диагноз говорили о серьезности ситуации. Медлить было просто опасно. Врачи приняли решение госпитализировать женщину в областную больницу Петропавловска-Камчатского.

- Вчера, 1 октября, мы выполняли санитарный рейс. Прибыли на вертолете в Северо-Курильск и забрали пациентку и ее супруга в центральное медицинское учреждение, - говорит сотрудник Камчатского территориального центра медицины катастроф. - Дальше мы передали их специалистам.

Пожилая туристка находилась в реанимации сердечно-сосудистого отделения. Но, к счастью, сегодня, 2 октября, ее состояние, как сообщают местные жители, улучшилось, и ее направили в обычную палату.

Теперь стоит вопрос транспортировки.

- С нами уже связался турагент, которому была необходима помощь в оформлении документов на перевозку туристов из Камчатки в США. После того, как все формальные моменты будут готовы, можно будет говорить о перелетах, - резюмировал представитель министерства иностранных дел Камчатского края.

Пока лайнер «Norwegian Jewel» разгуливает по волнам к берегам Японии, местные жители задаются вопросом: почему на самом корабле не оказалось специализированных врачей.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием истории.

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