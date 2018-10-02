В Комсомольске-на-Амуре пожилой мужчина два дня ждал помощи в колодце

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-02T11:00:29+03:00

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Технический коллектор теплотрассы, в который провалился 58-летний Виктор (фамилию он спасателям назвать отказался), расположен неподалеку от городской больницы №2. Хорошо, что коллектор стоит обычно сухим, если бы там была вода (В Комсомольске сейчас начинается отопительный сезон), мог бы свариться в кипятке — говорят очевидцы.

В Комсомольске-на-Амуре пожилой мужчина два дня ждал помощи в колодцеФото: ДВРПСО МЧС России

Попавший в беду человек звал на помощь, но место там не проходное, малолюдное, фонарей нет, рядом идет автодорога и шум автомобилей заглушал крики. По мнению спасателей, мужчина остановился покурить, присел на бетон и свалился в щель между плитами (он худощавого телосложения, по виду совсем как подросток). Сам пострадваший в подробности вдаваться не стал и объяснил все просто — вечером шел к другу в гости и упал.

В итоге немолодой мужчина просидел в коллекторе два дня, пока его не услышала проходившая мимо девушка. Вначале она обратила внимание на специальное приспособление, при помощи которых передвигаются старики, затем услышала слабые крики о помощи. Она же и позвонила спасателям, а потом, дождавшись их приезда, показала место, откуда доносился голос и дождалась пока узника не извлекут наружу. Для того чтобы вытащить Виктора, спасателям пришлось открыть люк колодца, по другому мужчину было не достать.

В Комсомольске-на-Амуре пожилой мужчина два дня ждал помощи в колодцеФото: ДВРПСО МЧС России

- Наш врач осмотрел пострадавшего и серьезных повреждений не нашел, - рассказывает Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России в Комсомольске-на-Амуре. - От предложения отправить его в больницу на обследование Виктор отказался, махнул рукой, взял свои «ходунки» и, как ни в чем не бывало, пошел дальше по своим делам. Выглядит он немного маргинально, но нам не важен социальный статус, все люди одинаковые, всем бывает нужна помощь. Сказать: был он выпивший или нет, когда упал в коллектор, нельзя — за два дня любой хмель выветривается.

В Комсомольске-на-Амуре пожилой мужчина два дня ждал помощи в колодцеФото: ДВРПСО МЧС России

После операции по спасению, сотрудники МЧС опять закрыли коллектор люком — от греха подальше. Кстати, пользователи социальных сетей узнали мужчину — по их словам, он живет совсем в другом районе, на противоположном конце города у вокзала. Как плохо ходящий мужчина оказался в Ленинском округе, до которого и на здоровых-то ногах идти полдня, остается только гадать.