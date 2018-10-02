Вице-мэром Хабаровска назначили Ирину Шапиро

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-02T10:52:43+03:00

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В городской администрации произошла кадровая перестановка. На должность вице-мэра Хабаровска, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам назначили Ирину Анатольевну Шапиро.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, новый вице-мэр с отличием окончила Хабаровский государственный медицинский институт в 1983 году по специальности «Лечебное дело» и получила квалификацию врача-лечебника. В 2004 прошла профессиональную переподготовку по направлению «Государственое и муниципальное управление».

Опыт Ирины Анатольевны на руководящих должностях больше 16 лет. Так с 2002 по 2015 годы она руководила отделом здравоохранения и управлением здравоохранения. С 2015 года в ее ведении находился весь Кировский район.

За хорошую работу Ирину Анатольевну наградили медалями «участника борьбы со стихией на Амуре» и «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Также ей вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и памятным знаком «150 лет городу Хабаровску». В 2005 году удостоена диплома лауреата Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий». Также была отмечена Почетными грамотами губернатора и правительства Хабаровского края, Хабаровской городской думы. Имеет ученая степень доктора медицинских наук.