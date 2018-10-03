На Камчатке женщина оценила врачебную ошибку в 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-03T08:13:59+03:00

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Салфетка преткновения

Медицинскую салфетку забыли в теле Екатерины Ж. еще в декабре 2002 года, во время гинекологической операции в ГБУЗ Камчатского края «Озерновская районная больница». Тогда женщине из-за неудачной беременности удалили правую маточную трубу. Операция на первый взгляд прошла успешно, однако Екатерина даже после того, как рана начала заживать ощущала боль в области малого таза, но в больнице ее успокоили — мол в оперированной области идут спаечные процессы, волноваться не стоит. Со временем к боли она притерпелась — спасали таблетки снимающие симптомы.

Спустя десять лет Екатерина все-таки решила обратиться в больницу, но уже другую - ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2», где был поставлен диагноз – киста правого яичника и назначено соответствующее лечение. Оно не помогло и в июне 2015 года ее вновь положили на операцию.

Каково же было удивление врачей когда из тела Екатерины они извлекли загнившую марлевую салфетку. Инородный предмет женщина проносила в себе почти 13 лет. Мало того во время второй операции ей пришлось удалить оставшуюся маточную трубу и правый яичник — итог Екатерина уже никогда больше не сможет иметь детей.

Оправившись от шока женщина обратилась в суд. По ее мнению, салфетку в теле могли оставить только во время первой операции. В качестве компенсации за моральный ущерб она запросила с врачей 15 миллионов рублей.

Сколько стоит врачебная ошибка

Иск, ответчик не признал. По мнению защитников, заболевание из-за которого пришлось удалить маточную трубу и яичник с забытым в области малого таза и впоследствии загнившим предметом никак не связанны между собой. Мол, киста отдельно, салфетка отдельно.

- Суду пришлось назначить медицинскую экспертизу для того чтобы установить кто в этом случае прав, а кто виноват, - рассказали в Петропавловск-Камчатском городком суде. - Однако выводы экспертов были не однозначными. Как указано в заключении, специалистами исключена именно прямая связь между дефектом оказания медицинской помощи и наступившими последствиями у истицы в виде заболевания левосторонний сальпингит, приведшему к удалению маточной трубы, однако не исключена сама по себе связь между этим дефектом и наступившими последствиями. Доказательств обратного ответчиками суду не представлено, при том что, дела связанные с возмещением вреда предполагает презумпцию вины его причинителя.

В итоге суд постановил взыскать с больницы денежную компенсацию морального вреда, но вот только существенно снизил ее размер оценив врачебную ошибку в 800 тысяч рублей. Кроме того врачи заплатят штраф в размере 400 тысяч рублей, то есть в итоге Екатерина получит 1 200 000 рублей, в двенадцать с половиной раз меньше чем запрашивала.