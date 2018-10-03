Без крыши над головой: Дольщики жилого недостроя «Алексеевская» вышли на пикет к хабаровской мэрии

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-03T11:15:39+03:00

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Погоду сегодня в Хабаровске можно описать так: находишься на солнце - теплый сентябрь, заходишь в тень, а тут уже ноябрь. Пронизывающий ветер заставлял закутаться в куртку поглубже, руки окоченели, а цвету носа позавидует сам Дед Мороз. Именно в таких условиях пикетировали администрацию краевой столицы дольщики жилого комплекса «Алексеевская-1». В тени мэрии стояли отчаявшиеся люди, которые уже не просили, а требовали: «Достройте нам наши дома!».

НЕПОДЪЕМНЫЙ ВОЗ

Строить два дома №№ 2 и 3 ЖК «Алексеевская-1» начали в конце 2013 года. Точнее возводили три здания, но один объект заморозили еще на уровне забивки свай. Строился он без средств будущих жильцов. Сдать дома обещали в конце 2014 года, но планам, как во всех историях с обманутыми дольщиками, не суждено было сбыться.

Виной тому застройщик - городское предприятие «Управление капитального строительства» - называл кризис, который, в том числе, повлек отказ людей от ипотечных кредитов, и задержку экспертизы верхних этажей построек. Здесь особенно интересно: УКС увеличил этажность домов - с трех до четырех и пяти. При этом дольщиков об этом не уведомили . А ведь некоторые специально выбирали квартиры на последнем этаже и предпочитали малоэтажки.

Без крыши над головой: Дольщики жилого недостроя «Алексеевская» вышли на пикет к хабаровской мэрииФото: Александра ШОПЕНКО

- Я дольщик с сентября 2014 года, мне говорили, что дом сдадут в декабре 2015 года, но воз и ныне там. Сроки переносят уже 26 раз, представляете! - сокрушается Людмила Шуваева, участница строительства дома номер два. - Говорят, что по нашему дому нашелся подрядчик, который будет его достраивать, но сейчас все упирается в то, что не хотят с УКС подписывать договора. А ведь объект готов уже на 90 процентов. В дорожной карте по нашему дому сказано, что с 20 сентября начинаются работы и к 21 ноября заканчиваются. Но уже 3 октября и ни одного рабочего на стройке нет.

Людмила говорит о договорах на технологическое присоединение дома к сетям - электричеству, газу, и других прелестях благоустроенных квартир. Причина - процедура наблюдения, которая введена на предприятии. То есть, эксперты проанализируют деятельность УКС и решат: банкрот оно или нет.

КТО ТЫ, ИНВЕСТОР?

Дом номер три, по словам дольщиков, готов на 78 процентов. Они же рассказали, что есть какой-то инвестор, который готов вложить деньги в достройку объекта взамен на участок земли. Но люди не особо верят в его существование.

- Нам давно рассказывают про инвестора, который, якобы, есть. Но, к сожалению, мы пока не видели ни договоров с ним, ни подтверждающие эти слова бумаги, - рассказывает Татьяна Голозубец, дольщица третьего дома. - Последние сроки сдачи, которые я получила в справке для банка от застройщика, это был декабрь 2018 года, но мы сомневаемся в этом. Сейчас на предприятии нелегкие времена, нам говорят то про ноябрь, то про июль следующего года, но это ничем не подтверждено.

ПРЕДЕЛ НАДЕЖДЫ

В этом году хабаровских дольщиков как прорвало. В хорошем смысле слова. Громкие массовые митинги следовали за тихими пикетами. Терпение у людей лопнуло. На центральных площадях дольщики разворачивали плакаты с обидными чиновничьему глазу фразами, выкрикивали громкие лозунги и делились своими историями. А все после заявления тогда еще вице-мэра Сергея Кравчука: «Понятия «обманутые дольщики» в Хабаровске нет».

Без крыши над головой: Дольщики жилого недостроя «Алексеевская» вышли на пикет к хабаровской мэрииФото: Александра ШОПЕНКО

- Я дольщица с 2014 года, - продолжает Татьяна Голозубец. - На тот момент квадратный метр в доме стоил 64 тысячи рублей. Я взяла ипотеку, за которую до сих пор плачу 17,5 тысяч рублей в месяц. Когда стройка «встала», естественно, сняли жилье. Я одна воспитываю сына, да и жить хочется нормально, поэтому приходится трудиться не на одной работе.

Называйте их как хотите, суть от этого не меняется. Люди вложили деньги в строительство домов, застройщики по разным причинам потерпели крах, а граждане остались у разбитого корыта. Половина с ипотеками и детьми на руках. Представьте, уважаемые чиновники, каково это, и выйдите к ним, к замерзающим в тени городской администрации людям, которые устали просить и уже требуют нормальной жизни.

Однако этот пикет остался без ответа.