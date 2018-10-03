Доступное лечение рядом с вашим домом

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-03T10:59:42+03:00

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ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Аптек в дальневосточной столице предостаточно. На каждом углу можно найти магазин для здоровья, где и пластырь продается, и обезболивающее, но не все учреждения здравоохранения готовы идти навстречу покупателям и снижать стоимость лекарственных препаратов. Тем более, когда речь идет о «сезонных» таблетках в преддверии нашествия гриппа и простуды. Решение проблемы можно найти всего в двух словах - «Мое здоровье». Это программа доступного лечения, которую запустили один из крупнейших дистрибьюторов лекарственных препаратов ЦВ «Протек» и ведущие фармацевтические производители. Что это такое? Рассказываем. Программа позволяет жителям Хабаровска приобретать товары в аптеках с внушительными скидками, а параллельно с ней работает и бонусная система. К акции одной из первых присоединилась сеть ООО «ГостАптека».

- Для того, чтобы воспользоваться скидками, не нужны никакие справки и документы. Можно пройти бесплатную регистрацию в аптеке или в интернете. Участником программы может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Необходимо только указать полное имя и мобильный телефон. После этого карточка считается активной, и ею можно пользоваться. Программа состоит из нескольких частей: скидки и бонусы, - рассказывает Артем Фефелов, врач-консультант. - В трех аптеках мы предлагаем порядка 200 лекарственных препаратов со скидками. Например, сейчас в списке много препаратов против гриппа и простуды. Кроме того, скидки действуют на витамины, товары для печени и желудка, от аллергии, товары для красоты и многое другое.

Вторая составляющая программы - это возможность копить бонусы и оплачивать ими в дальнейшем до 30% стоимости покупки в сети аптек «ГостАптека». На каждую покупку на вашу карту «Мое Здоровье» начисляются бонусы в размере 1% от суммы покупки - 1 бонус = 1 рубль. Сезонные скидки на возможности тратить баллы никак не отражаются, покупку в любой момент можно оплатить и накопленными бонусами.

Примечательно, что скидками и бонусами можно воспользоваться одновременно. Плюс ко всему, карту носить с собой не обязательно, достаточно сказать фармацевту свой номер телефона, и специалист расскажет о количестве накопленных баллов. Программа не исключает возможности пользоваться услугами другим членам семьи. Грубо говоря, дети копят баллы, а бабушки и дедушки потом ими пользуются. Одним словом - выгодно.

СКИДОК МНОГО НЕ БЫВАЕТ

На сегодня уже более пяти тысяч хабаровчан зарегистрировались в программе и пользуются скидками. Есть спрос - значит, есть необходимость открывать новые точки. Почему бы и нет. Скидок и бонусов много не бывает. Еще одна «ГостАптека» уже месяц красуется в Индустриальном районе дальневосточной столицы по адресу Шевчука, 28/1 и пользуется невероятным спросом. Удобное местоположение, привлекательные цены на лекарства и приятная бонусная программа принесли свои плоды.

- Мы видим, что такой принцип организации аптек очень востребован, поэтому жаловаться на небольшое количество покупателей не приходится. Несмотря на то, что аптека новая, в ней полный охват лекарственных препаратов, которые предлагаются покупателям и на других точках. В аптеке уже действуют и скидки, и бонусная система, - говорит Артем Фефелов.

Так зачем, как говорится, платить больше? Особенно, когда доступные лекарства находятся буквально в нескольких шагах от вашего дома и по таким низким ценам. Не стоит забывать, что наше здоровье целиком в наших руках.

Стоить отметить, что программа «Мое здоровье» позволяет ее участникам существенно снизить стоимость лечения многих хронических заболеваний за счет скидок на лекарственные препараты для курсового лечения, а также на дорогостоящие оригинальные препараты. Это также позволяет повысить качество получаемой терапии. Зачастую пациенты прекращают лечиться именно из-за того, что препараты просто-напросто слишком дорого им обходятся. Теперь эта проблема отчасти решена благодаря программе «Мое здоровье» - многие люди смогут позволить себе и дорогостоящее, и длительное лечение.

Публикуем для наших читателей адреса «ГостАптек» в Хабаровске, где можно купить медицинские препараты со скидкой до 70% процентов:

1. ул. Ворошилова, 29 Б. Телефон: 8 (4212) 94-03-98.

2. ул. Ленина, 74. Телефон: 8 (4212) 68-40-03.

3. ул. Шевчука, 28/1. Телефон: 8 (4212) 66-65-12.

Стать участником программы «Мое здоровье» и зарегистрироваться можно в аптеках по указанным адресам, а также на официальном сайте moezdorovie.ru или по телефону горячей линии 8-800-500-45-49.