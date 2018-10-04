В следующем году Хабаровский край может утонуть в мусоре

СЕГОДНЯ 04:32 2018-10-04T05:32:36+03:00

С 1 января в регионе вступают в действие новые тарифы на вывоз отходов, однако денег считают коммунальщики, хватит только на рассылку квитанций

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С нового года твердые коммунальные отходы можно будет складировать только на полигонах внесенных в государственный реестр утвержденный Росприроднадзором. Таких в Хабаровском крае всего два — в районе имени Лазо и возле города Советская Гавань. Понятно, что путь до полигонов неблизкий и транспортировка мусора на спецмашинах влетит в копеечку.

Так, например, хабаровчанам вывоз одного кубометра отходов будет стоить около 500 рублей, в то же время жителям 14 других районов региона — это встанет всего в сумму около 43 рублей. Такие тарифы установили в правительстве края. Возникает резонный вопрос — почему жители краевого центра расположенного к полигонам не дальше чем остальные платят больше? У операторов есть ответ: все дело в политике.

- У комитета по ценам и тарифам правительства края четкая позиция, которую они обычно публично не озвучивают: в Хабаровске все хорошо, поэтому помогите отстающим районам,- считает Вячеслав Матвеев, директор ООО «Хабавтотранс ДВ».

В то же время суммы в 42 рубля за кубометр явно не хватит для того чтобы региональный оператор смог организовать регулярный и качественный вывоз мусора из этих 14 районов.

- В отдаленных районах жители мусор складировали в овраги, вот сейчас за ту стоимость, которую предлагает краевой комитет по ценам и тарифам, мы можем выставить населению только квитанции и оставить все как есть, продолжать сваливать мусор в овраги,- возмущается Вячеслав Матвеев.

Поэтому его предложение — 500 рублей всем, не зависимо от места жительства. Свою точку зрения регоператор намерен отставить в суде По мнению Вячеслава Матвеева если оставить тариф заниженым то Хабаровский край просто утонет в мусоре.