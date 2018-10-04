Ради хайпа: В Биробиджане девушка опубликовала эротическую фотографию своей знакомой в соцсети

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-04T10:34:44+03:00

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Любопытный случай произошел этим летом в Биробиджане. 19-летняя девушка создала группу в интернете. Тематику сотрудники ведомства пока держат в тайне, ссылаясь на «интересы следствия». Все бы хорошо, но в погоне за подписчиками и лайками она несколько перестаралась. В своем сообществе в социальной сети она опубликовала фотографию интимного содержания, да не свою, а знакомой. Сопровождающая подпись к посту была довольно экстравагантной. Мол, девушку зовут так-то так-то, и она ведет аморальный образ жизни.

По одной из версий, приятельницы организовали фотосессию, поэтому у обвиняемой были на телефоне такие изображения. Распорядилась она ими, конечно, не по-товарищески. Решила переступить закон, вероятно в силу возраста, не знала, что за такое действие она может попасть под следствие.

В материалах уголовного дела указано, что у биробиджанки еще и откуда ни возьмись появилась личная неприязнь к потерпевшей, хотя основной ее мотив был направлен на хайп. Погоня за популярностью в сети привела ее прямиком на скамью подсудимых. Там она окажется в скором времени по обвинению по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

Примечательно, что в рамках этого разбирательства статьи про клевету, которая бы порочила честь и достоинство девушки не было.

- Расследование завершено в кратчайший срок, в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Биробиджана обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, - отметила Алина Афанасьева, руководитель пресс-службы СУ СК России по Еврейской автономной области.

Теперь юной особе за ее попытку хайпануть грозит до трех лет тюрьмы.