2018-10-04T10:34:44+03:00
Происшествия

Ради хайпа: В Биробиджане девушка опубликовала эротическую фотографию своей знакомой в соцсети

Так юная особа хотела увеличить количество подписчиков своей группы
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Ради хайпа жительница Биробиджана опубликовала эротическую фотографию своей знакомой в интернетеРади хайпа жительница Биробиджана опубликовала эротическую фотографию своей знакомой в интернетеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Любопытный случай произошел этим летом в Биробиджане. 19-летняя девушка создала группу в интернете. Тематику сотрудники ведомства пока держат в тайне, ссылаясь на «интересы следствия». Все бы хорошо, но в погоне за подписчиками и лайками она несколько перестаралась. В своем сообществе в социальной сети она опубликовала фотографию интимного содержания, да не свою, а знакомой. Сопровождающая подпись к посту была довольно экстравагантной. Мол, девушку зовут так-то так-то, и она ведет аморальный образ жизни.

По одной из версий, приятельницы организовали фотосессию, поэтому у обвиняемой были на телефоне такие изображения. Распорядилась она ими, конечно, не по-товарищески. Решила переступить закон, вероятно в силу возраста, не знала, что за такое действие она может попасть под следствие.

В материалах уголовного дела указано, что у биробиджанки еще и откуда ни возьмись появилась личная неприязнь к потерпевшей, хотя основной ее мотив был направлен на хайп. Погоня за популярностью в сети привела ее прямиком на скамью подсудимых. Там она окажется в скором времени по обвинению по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

Примечательно, что в рамках этого разбирательства статьи про клевету, которая бы порочила честь и достоинство девушки не было.

- Расследование завершено в кратчайший срок, в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Биробиджана обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, - отметила Алина Афанасьева, руководитель пресс-службы СУ СК России по Еврейской автономной области.

Теперь юной особе за ее попытку хайпануть грозит до трех лет тюрьмы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги
Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат
Новости 24
Камчадалка невольно стала «слепым» наркокурьером
За пьяную езду и смерть пассажирки хабаровчанин отправится в тюрьму на три года
В Хабаровске до сих пор не могут выяснить причину смерти женщины, скончавшейся после пластической операции
В Хабаровске рецидивист несколько недель воровал металлоконструкции у энергетиков
У пенсионера из Хабаровского края полицейские изъяли патроны для револьвера 19 века
В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку
Хабаровские ЗАГСы начали работать по новым правилам
Землетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первого
В Хабаровском крае сделают снег для горнолыжных трасс
В Хабаровске добычей подозреваемого в кражах из магазинов стали бутылка коньяка и аудиотехника
Похититель в Комсомольске-на-Амуре увез свою добычу на краденом мопеде
Завод по разведению угрей в Хабаровском крае планируют запустить в 2020 году
Пожар в частном доме под Хабаровском: внутри постройки нашли двух бездыханных жильцов
В Хабаровском крае двое бандитов избили и зарезали инвалида