Хабаровская детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньги

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-04T13:55:57+03:00

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Небольшой актовый зал детской краевой клинической больницы имени Пиотровича, кругом воздушные шарики и ребятишки с горящими глазами в предвкушении встречи с любимыми персонажами детства. Не их, а ребятишек из советов и начала нулевых. Но мастера завоевывать сердца Филя, Степашка и амурский тигренок Мур смогли расположить к себе и новое подрастающее поколение.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

СКАЗОЧНЫЙ БАТТЛ

С собой телезвезды привезли клоунессу Клепу и безумного Шляпника, которые в трех раундах состязались за расположение юной публики. Спросите, в чем мотивация? Ответим: сундук с сокровищами не хотел открываться, а послание, которое шло в комплекте с ларем, гласило, что вскрыть замок сможет победитель состязания.

Стороны выбрали разные стратегии. Шляпник удивлял фокусами, в которые были вовлечены и маленькие зрители. Он постоянно что-то поджигал, заставлял исчезать предметы и смешил не только детей, но и медицинский персонал, и родителей. Каждый завершенный фокус сопровождался восхищенным: «Вау!» десятков удивленных глаз.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

Клепа решила проверить внимательность детишек. Клоунесса надувала огромные мыльные пузыри и просила ребят их сосчитать, играла с публикой в «летает - не летает» и задавала загадки с неправильным по рифме ответом. Один из примеров: «Подобрать себе я смог пару варежек для …» - вроде, просятся ноги, но нет, верно - руки.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

И все это под забавные комментарии зайчика Степашки и тигренка Мура. Филя же в это время навещал пациентов, которые в силу здоровья не смогли придти на праздник.

- Представление очень хорошее, конечно, дети обрадовались, а моя дочка очень счастлива. Я лежу в больнице с Фатимой и этот небольшой праздник позволил ненадолго забыть, что мы не дома, - пделится мама юной пациентки больницы Ламия Азизова. - Дочка тянет, торопится уже попользоваться набором и порисовать.

В итоге зрители отдали победу Шляпнику, но сундук все также не поддавался. Тогда Клепу осенило: победить должна дружба. И, да, крышка ларца распахнулась и детишкам хлынули подарки - наборы для рисования в форме деревянных чемоданчиков.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

В ОТЦЫ ГОДЯТСЯ

В свои годы Степашка и Филя выглядят отменно и очень много шутят. 46-летний заяц и 50-летний пес (да, да, эти персонажи появились настолько давно) бодры, веселы, охотно фотографируются и обнимаются с желающими. Кстати, куклами их не называют, они - герои передачи, они - живые.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

- Ну вот мы сейчас спросили, как меня зовут, - говорит голосом знаменитого зайца Наталья Голубенцева, «мама» Степашки. - И дети прокричали правильно, значит, кое-кто знает. (Тут заслуженная артистка России меняет голос на свой). Но, конечно, сейчас узнают намного меньше, чем раньше, потому что у современных ребятишек много других разных героев. На Степашку реагируют как дети, так и взрослые, последние вспоминают детство, просят дотронуться.

Не скрою, детство, проведенное в небольшом городке Хабаровского края, вспомнилось и мне. Старый ламповый телевизор, всего три телевизионных канала и строгий наказ родителей: отбой сразу же после «Спокойной ночи, малыши!». По выходным, к сожалению, передача не шла, но спать все равно отправляли в то же время.

ЧУДЕСА НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Сюрпризы детям - это только часть праздника. Главный подарок предназначался для детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Учреждению в рамках акции «Мир без слез» вручили сертификат на 1,5 миллиона рублей на покупку оборудования.

Детская краевая больница приняла Филю, Степашку и деньгиФото: Александра ШОПЕНКО

- Мы планируем приобрести оборудование в отделение ортопедии и травматологии для проведения эндохирургических операций. В частности, для внутрисуставных хирургических вмешательств, которые предусматривают отсутствие широкого доступа к суставам. Соответственно, новое оборудование поможет снизить время реабилитации и увеличить потенциал выздоровления, - рассказывает Рашид Мирзоев, и.о. главного врача детской краевой клинической больницы имени Пиотровича.

Кроме этого, будет куплен эндоскопический инструментарий, такой, как гибкие бужи. Они нужны для восстановления просвета пищевода у детей, перенесших тяжелое заболевание или серьезную травму. Этот инструмент позволяет в ряде случаев избежать операции и восстановить возможность естественно питаться, а не через трубочку, которая вставляется в специально сделанную дырочку в желудке.