Десятки тысяч мертвой рыбы выкинуло на берег искусственного озера в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-04T11:26:23+03:00

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В Хабаровском районе неподалеку от села Некрасовка случилась настоящая экологическая катастрофа. Местные жители обнаружили на беру искусственного озера Вишневое огромное количество мертвой рыбы. Такая находка подвергла сельчан в шок, ведь они привыкли ловить там карасей, к слову, именно их и выкинуло на берег. На место выехали активисты и представители природоохранной прокуратуры. Первые сразу же заподозрили близлежащие очистные сооружения.

- В искусственное озеро Некрасовские очистные сооружения сбрасывают стоки. По нашим данным, они фактически не очищаются. Есть какие-то отстойники, но этого недостаточно, - считает Владимир Сидоров, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. - Хотя с начала мы думали, что дело в каких-то химикатах - вода была синеватого цвета. Предположили, что это купорос, но потом выяснили, что цвет изменился из-за сине-зеленых водорослей. Поэтому это предположение отпало. Сейчас мы считаем, что кто-то слил в эти очистные сооружения химикаты, которые затем попали в озеро. Как результат десятки тысяч мертвых карасей.

В основном у водоема валялись караси. Фото: ОНФ Хабаровского края

На самом озере и рыбе активисты не обнаружили никаких признаков химического «вмешательства». Точнее в этой ситуации разберутся представители закона. Сотрудники природоохранной прокуратуры взяли пробы воды и мертвой рыбы, чтобы провести исследование.

- По факту массовой гибели проводится проверка. Мы взяли пробы рыбы и воды, образцы находятся сейчас на экспертизе. Результаты анализов взятых из водоема будут уже на следующей неделе. А вот, что касается рыбы, здесь процесс исследования длится чуть дольше. Пока не готов сказать, когда будут готовы результаты, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Дмитрий Ким, заместитель хабаровского межрайонного природоохранного прокурора.

Сотрудники природоохранной прокуратуры взяли пробы воды и мертвой рыбы, чтобы провести исследование. Фото: ОНФ Хабаровского края

Как бы то ни было, но местные жители, которые раньше с удовольствием ловили в озере рыбу, сейчас решили воздержаться от привычки.