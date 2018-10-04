В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателей

4 Окт. 11:02 2018-10-05T03:31:04+03:00

Церемония принятия в кадеты МЧС уже второй раз проходилf в краевом центре

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Комсомольская площадь Хабаровска заполнилась участниками церемонии еще за час до ее начала. Будущих кадетов приводили папы, бабушки, дедушки и мамы, в общем приходили семьями, свозили школьными автобусами. Здесь не только юные жители краевого центра, но и школьники из Комсомольска-на-Амуре, села Черняево и города Вяземский — всего около ста человек.

В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателейФото: Борис КОКУРИН

Самому младшему кандидату в кадеты — пять лет, самому старшему — 17. Все без исключения — учителя, родители и сами кандидаты волнуются, как перед экзаменом.

- Быть кадетом для меня это честь, - смущается Роман Войтович, школьник из Комсомольска-на-Амуре. - Я не просто так оказался в этом классе, в дальнейшем хочу пойти в вуз, армейский или МЧС, стать офицером, связать с этим всю вою жизнь. Родители поддерживают, отец сам служил, теперь я присягу принимаю. Он всегда говорил, что служить Родине это почетно, и я тоже так считаю.

В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателейФото: Борис КОКУРИН

Пока беседую с Романом рядом разыгрывается драма — у участницы церемонии не готова форма.

- Папа, ну как же так! - чуть не плачет девочка. - Пуговица отлетела, погон не пристегивается!

- Сейчас поправим! - находчивый отец, как настоящий волшебник достает из кармана швейный набор и принимается за шитье. Китель приводится в порядок за пять мнут, буквально на коленке — армейские навыки с возрастом никуда не пропадают. Кадет убегает строиться.

В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателейФото: Борис КОКУРИН

- Сейчас тенденция такова, что детям интересно заниматься еще чем-то помимо школы, - рассказывает Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Отсюда такая популярность кадетских классов. Здесь помимо обычной программы они получают знания по прикладным дисциплинам, которые им однозначно пригодятся в дальнейшей жизни. Конечно не все они уйдут в МЧС, но большинство все равно пойдут учиться в вузы которые готовят военных, пограничников, полицейских и тут кадеты получают преимущество.

В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателейФото: Борис КОКУРИН

Церемония началась, как положено с гимна и выноса флагов. Потом кадеты приесли присягу и получили заветные погоны с золотистой буквой «К».

- Сегодня у нас праздник - 86 годовщина со дня образования гражданской обороны страны, и в этот день уже традиционно мы принимаем лучших воспитанников школ в кадеты МЧС, - делится Виталий Дарчия, заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - Спасение людей, умение прийти на помощь в сложной ситуации это очень ценный навык и хорошо, что ему начинают учить в столь раннем возрасте. Хотелось бы поздравить наших кадетов и пожелать им быть достойными продолжателями наших традиций.

В Хабаровске более 100 школьников приняли присягу и надели погоны спасателейФото: Борис КОКУРИН

Кадетские классы в Хабаровском крае появились не так давно — всего пять лет назад, первый такой класс открылся в школе №3, сейчас же они открываются по всему региону — В Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском. Сейчас в крае насчитывается больше тысячи кадетов МЧС. Сегодня их стало на сто человек больше.