С мелочью в кармане и гранатой в руке: сознательный комсомольчанин напугал таксиста

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-06T12:31:42+03:00

Боеприпасы он нашел в мусорном мешке и хотел использовать на рыбалке, но потом передумал и поехал сдавать в полицию

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В Хабаровском крае осудили местного жителя, который в течение двух лет хранил две гранаты Ф-1. Их он нашел, когда убирал мусор на территории судостроительного завода в Николаевске-на-Амуре, куда приехал на заработки из Комсомольска. О своей находке мужчина решил никому не рассказывать и даже придумал в каких целях может использовать боеприпасы – глушить в озере или реке рыбу. Гранаты он спрятал, а потом привез в родной город и сделал схрон между трубами теплотрассы в микрорайоне Таежный.

Было это еще весной 2016 года и лишь спустя еще год он решил сдать один боеприпас в полицию, но не из сознательных побуждений, а скорее из любопытства – проверить боевые ли они.

- Мужчина приехал в город на рейсовом автобусе с двумя гранатами в кармане одежды, одну он спрятал под деревом возле торговой базы, другую отвез в отдел полиции. Там он соврал, что нашел ее, и выяснил что граната боевая, - рассказывает Татьяна Филиппова, старший помощник прокурора по Комсомольску-на-Амуре. - Вторую гранату он прятал вплоть до весны 2018 года. Комсомольчанин случайно увидел, что рядом с местом схрона ходят люди и бегают дети.

Мужчина шел к автобусной остановке с работы домой в подвыпившем состоянии, когда увидел опасную картину. Он решил забрать гранату, чтоб не случилось беды. Достав боеприпас, мужчина позвонил в МЧС, решив сдать гранату в полицию. Но связь прервалась и комсомольчанин, не успев получить указания, стал ждать автобус, которого, к слову, долго не было.

- Мужчина поймал такси, и как позже объяснил сам, в машине продемонстрировал гранату водителю, сказав, что она может рвануть. После чего попросил ехать в отдел полиции. Возможно, водитель его неправильно понял, или испугался, и, остановившись возле торговой базы, выбежал из машины, - добавила Татьяна Филиппова.

У самого водителя была несколько иная версия случившего. Он рассказал полицейским, что когда мужчина сел к нему в автомобиль, то на вопрос об оплате проезда тот высыпал мелочь, и продемонстрировал ему гранату. Конечно, таксист испугался, остановил машину и побежал сломя голову куда глаза глядят, после чего позвонил в полицию и спасателям. А пассажир не растерялся, вышел следом и пошел на территорию торговой базы.

Его задержали сотрудники Росгвардии, а сотрудник МЧС обезвредил гранату.

- Спасатель выкрутил взрыватель совместно с капсюль детонатором, и положив их на безопасное расстояние для передачи детонации, до приезда следственной группы. Потом эксперты заключили, что на руках у мужчины была осколочная граната, - рассказала Татьяна Филиппова.

В суде комсомольчанин полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Его обвиняли в «Незаконном приобретении и хранении боеприпасов». Его приговорили к 1,5 голам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.