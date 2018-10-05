Следом за бабьим летом в Хабаровский край придет циклон

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-05T11:34:46+03:00

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Уже несколько дней жители Хабаровского края принимают солнечные ванны и наслаждаются последними теплыми деньками бабьего лета. К сожалению, оно не вечно и уже завтра покинет нас до следующего года. Нашествию колорадских жуков и высоким плюсовым температурам пришел конец. Погрелись и хватит. В регион надвигается очередной циклон.

- На выходных ожидается циклон, после прохождения которого понизится температурный режим: ночью будет +2+5, а днем+9+12. В субботу еще будет тепло, до +21 градуса, а начиная с воскресенья температура пойдет на убыль, - рассказала «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. -Местами пройдут дожди.

Небо затянется тучами уже в воскресенье. Так что в субботу всем рекомендуется выехать на природу с семьей или просто прогуляться по городу с друзьями.

7 октября еще сохранятся высокие температуры, но прихода дождей не избежать. Осадки прогнозируются и в Хабаровске, и в Николаевске-на-Амуре, и в Комсомольске, и в Советской Гавани. По предварительным данным, циклон задержится в регионе вплоть до 9 октября. Нужно утеплиться и вооружиться зонтами, потому что в дальневосточной столице дневная температура воздуха опустится до +9 градусов, а юго-западный ветер только усугубит и без того не теплое положение.