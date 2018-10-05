Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску потерявшихся людей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-05T13:47:17+03:00

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Лесные «потеряшки»

Осенний лес под Хабаровском — испытание не для слабых духом. Колючки, густой кустарник, овраги — здесь есть все, что может максимально затруднить передвижение. Желтые, багряные, зеленые частично облетевшие листья на деревьях, укрывающие землю цветным ковром. Наша задача — поиск. Пропали люди, двое, приметы есть, да вот поди ж ты разгляди хоть что-нибудь среди этого буйства красок.

Осенний лес прочесывает отряд волонтеров. Студенты внимательно до рези в глазах вглядываются в кусты. Это их последний экзамен. Сдадут, станут сертифицированными поисковиками, нет - извините.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

- Главное в цепи что? - тяжело дыша (мы по крутому склону выбираемся из оврага) интересуется идущий слева спасатель. - Правильно, интервал!

И тут же обернувшись громко чтобы все слышали: «Не сбиваться в кучу! Держать дистанцию! Внимательно по сторонам смотреть!».

Прочесав квадрат, сдвигаемся вправо и идем в обратном направлении.

- Есть! Человек у коряги,- доноситься с фланга.

Ломая кусты бежим туда.

У поваленного дерева лежит манекен, одет, как и указанно в сводке: в спортивные штаны, футболку и олимпийку. Волонтеры трогают шею пытаясь нащупать пульс. Мертв — выносит своей вердикт один из них. Это не шутки — так указано в легенде: один из потерявшихся в лесу погиб от переохлаждения. Теперь это не просто квадрат на карте, это место преступления. Если бы человек был жив ему следовало бы оказать первую помощь, но он погиб, так что теперь задача студентов постараться сохранить место ЧП в неприкосновенности: не передвигать тело, не трогать вещи, не затаптывать следы.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

В штабе представитель следственного комитета ждет информации от поисковиков. После того, как тело найдено сюда выдвинутся специалисты по расследованию преступлений. Здесь все серьезно, без шуток. Учения имитируют реальную жизненную ситуацию. Другая группа студентов ищет второго потерявшегося среди заброшенных зданий, им повезло больше человек жив, но обессилил от голода. На импровизированных носилках его доставят в штаб. Затем группы поменяются местами. После выполнения заданий - разбор «полетов» от профессиональных спасателей и вердикт — сдали, или нет.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

Поиск дело добровольное

Все, кто сейчас тяжело дыша бегает по лесу — волонтеры, студенты регионального ресурсного центра по обучению добровольцев поиску людей. Создан он в этом году на базе краевого учебно-методического центра Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края. Все они прошли обучение в Хабаровском региональном отделении всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

Ребята подготовленные — там они приобрели навыки грамотного передвигаться по лесу, выживания в разных климатических условиях, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности — многому научились. После этого экзамена все они получат сертификаты и смогут вполне официально принимать участие в поисковых операциях краевых спасателей.

- Занятия прошли на ура, - делится Виктория Рожнова, студентка Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. - Интересно, позновательно, мы, конечно, устали, но все в восторге. Сюда попали по собственному желани. Нам предложили и мы, конечно, согласились — чуть не дрались за места в отряде.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

- Было очень много желающих, сюда пробились только те кто смог доказать, что чего-то стоит, самые инициативные и упорные - перебивает Викторию ее однокурсник Анатолий Пономарев. - Кто-то не смог, кто-то ушел сам. Мы остались и не жалеем, научились оказывать медицинскую помощь, узнали, как работать с пострадавшими с точки зрения психологии, как ориентироваться на местности — все это пригодится не только во время операций, но и просто в жизни.

- Это не первая моя поисковая операция, - подхватывает Виктория. - Не так давно искали потерявшуюся девочку, если бы я тогда обладала этими знаниями, то безусловно нашла бы ребенка быстрее.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

Лишних людей не бывает

- Мы заинтересованы в том чтобы не просто привлекать к поискам людей добровольцев, но еще и в том, чтобы все, кто участвует в таких мероприятиях были хорошо подготовлены, - подчеркивает Василий Пак, начальник учебно-методического центра. - Жизнь человека бесценна и если он пропал, попал в трудную ситуацию необходимо как можно быстрее его найти и тут волонтеры очень важны. Представьте только, что такое прочесать несколько гектаров леса? Тут никаких спасателей не хватит, привлечение помощников позволяет максимально сократить время поисков, иногда даже спасти жизнь человеку.

Под Хабаровском волонтеры сдали экзамены по поиску протерявшихся людейФото: Борис КОКУРИН

Полный курс обучения волонтера занимает 36 часов, конечно, это не профессиональные спасатели, у которых на учебу уходит в разы больше, но, как говорят специалисты, для добровольцев этого вполне достаточно.

Это первая группа обучающихся, она в основном состоит из студентов, вторая будет набрана уже из людей постарше. Попасть в центр просто — достаточно вступить в официальную волонтерскую организацию: подойдут, для примера, «Амур-поиск» или «Лига-спас». Затем организация подает заявку, в центре формируется группа и начинается обучение. Заканчивается оно вручением сертификата, который дает право принимать участие во всех спасательных операциях на территории края.