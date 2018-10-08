2018-10-08T07:45:15+03:00
Общество

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского края

О судьбе экипажа и самого воздушного судна в открытых источниках упоминаний нет
Александра ШОПЕНКО
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Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяДвигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Общественники нашли обломки самолета Ли-2, который упал в тайге в Советско-Гаванском районе не менее 70 лет назад. Двигатели воздушного судна извлекли и отправили в музей Санкт-Петербурга. Теперь специалистам предстоит узнать судьбу самолета и его экипажа, однако центральный архив Минобороны просит за это немалую сумму.

АВАИАЦИОННАЯ ЗАГАДКА

Обломки пропавшего в 40-х годах прошлого века Ли-2 обнаружили этим летом участниками объединения «Авиапоиск». Воздушное судно разбилось в тайге горной ряды Сихоте-Алинь. Катастрофа случилась в момент, когда самолет перевозил два авиационных мотора, подобных тем, которые устанавливались на советских «летающих лодках» - морских ближних разведчиках (МБР-2).

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Есть предположение, что экипаж пытался посадить воздушное судно в долине реки, но его двигатели остановились и самолет разбился. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошла авиакатастрофа. Судя по состоянию обломков, членам экипажа вряд ли удалось выжить. От удара о землю кресла, штурвалы и приборная доска сильно повредились, фюзеляж самолета разорвался на куски и загорелся. Один из лежащих в салоне моторов сорвало с креплений, и он всей массой влетел в кабину летчиков, смяв ее до самого носа, и перемолотив весь приборный ряд, - рассказывает Ярослав Ливанский, командир поискового объединения «Авиапоиск».

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, поисковики предполагают, что самолет совершил жесткую посадку не позднее 1949 года. На месте крушения обнаружили патрон универсального пулемета Березина, который был выпущен в 1941 году. Кроме этого, нашли пуговицу от одежды одного из пилотов.

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Детали двигателей были разбросаны, поэтому сперва их выпилили из обломков. Некоторые из них успели врасти в землю. С помощью вертолета и устройства на внешней подвеске фрагменты собрали вместе и доставили до ближайшей дороги, которая находилась в 40 километрах от места проведения операции.

Погрузка двигателей также требовала ювелирной точности. Моторы пришлось ставить в грузовик с помощью вертолета, который зависал над машиной. Двигатели отправили в музей Санкт-Петербурга.

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВЫЯСНИТЬ И УВЕКОВЕЧИТЬ

Вывезти двигатели – это полдела. Теперь поисковикам предстоит выяснить судьбу самолета и экипажа. На месте крушения удалось обнаружить номерные детали, которые помогут восстановить картину произошедшего и личности членов экипажа. Кроме этого, на хвосте Ли-2 нацарапана дата: 23 декабря 1945 года. От этого и будут отталкиваться поисковики.

- Движение одного из двигателей нам пока непонятно. Удалось выяснить, что сначала мотор стоял на одном самолете, его передали командующему дальней авиации. Дальше судьба двигателя теряется – он был снят и поставлен на разбившийся Ли-2, - отмечает Ярослав Ливанский.

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двигатели разбившегося в прошлом веке самолета вывезли из тайги Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ярослав считает, что установить детали получится не раньше января-февраля следующего года. Работа с архивными документами предстоит долгая и кропотливая.

- В архиве нам уже платные запросы выставляют. Говорят, что большой объем работы, поэтому необходимо оплатить 6 тысяч 750 рублей за одну справку. А нам надо порядка 40, - делится Ярослав Ливанский.

Но а пока на месте авиакатастрофы пилоты оставили православную икону «Живый в помощи вышняго» и помолились за погибших коллег.

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