2018-10-08T10:22:08+03:00
Происшествия

В Хабаровске бывшие сотрудники краевого УФСИН могут сесть на четыре года

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и 18-миллионном ущербе, нанесенном ведомству
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске бывшие сотрудники краевого УФСИН могут сесть на четыре годаВ Хабаровске бывшие сотрудники краевого УФСИН могут сесть на четыре годаФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровске бывшие сотрудники краевого УФСИН могут сесть на четыре года. Обвиняемых двое - это заместитель начальника УФСИН по Хабаровскому краю и заместитель начальника отдела по тыловому обеспечению управления. Как удалось установить следователям, в декабре 2015 года фигуранты дела обеспечили подписание фиктивных документов о приемке у одного из поставщиков продуктов питания на сумму в 18 миллионов рублей.

- При этом обвиняемые прекрасно знали о том, что ранее этим поставщикам были выплачены авансы по девяти государственным контрактам на поставку продуктов ведомству. Более того, сроки выполнения контрактов истекли, а на складах поставщика нет необходимой продукции, - рассказали в Генеральной прокуратуре РФ. - Они мало того, что они не приняли мер к расторжению договоров и возвращению ранее перечисленных авансовых платежей, но еще и поспособствовали подписанию документов о приемке у поставщика товаров в полном объеме. Деньги поставщику за так и не поставленную продукцию были перечислены полностью и до сих пор не возвращены.

Сейчас бывших сотрудников краевого управления исполнения наказаний обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция по статье — 4 года лишения свободы.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Его рассмотрит Кировский районный суд города Хабаровска.

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