2018-10-08T11:31:40+03:00
Общество

Санаторий «Уссури» под Хабаровском закрыли для тяжелобольных пациентов

Некогда мощную здравницу региона продолжают отстаивать сотрудники
Александра ШОПЕНКО
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Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"
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В селе Бычиха под Хабаровском на живописном берегу реки банкротится санаторий «Уссури» - основанная 57 лет назад здравница союзного значения. Желающие поправить здоровье именно здесь некогда выстраивались в очередь – путевок было недостать. Ситуация со временем в корне поменялась, и в прошлом мощный санаторий сейчас перестал принимать пациентов по ОМС.

ИНФАРКТ «УССУРИ»

Когда-то в санаторий люди съезжались не только на отдых. Перенесших тяжелые заболевания, операции и травмы пациентов ставили на ноги благодаря мощной системе реабилитации. Но теперь, похоже, серьезная реабилитация нужна самой здравнице. Кроме этого, санаторий – практически единственное место, которое давало рабоиче места людям из Бычихи и соседних сел.

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

«Уссури» ранее был полностью автономным – свой водозабор, свои очистные, своя котельная. Из всего добра остался последний объект, который обеспечивает горячей водой и теплом санаторий и жилые дома на его территории. Но заработать котельная не может – нет мазута и денег на его покупку.

- Мы-то живем на территории санатория, нам всем это дорого. И зависим от здравницы - вся оплата по коммунальным услугам шла в ее бюджет. Санаторий закрыли, и мы остались без воды! Греем на газу в баке. Котельная страшно дорогая, она работает на мазуте и обходится в четыре миллиона в месяц, - рассказала Карелия Мансветова, председатель совета ветеранов санатория «Уссури».

Последний пациент здравницы был выписан 30 сентября, сотрудникам сказали, что ходить на работу не обязательно – санаторий простаивает, а оплатят лишь две трети от оклада. Однако небольшая группа сотрудников продолжает ходить на работу практически бесплатно, лишь бы сохранить «Уссури». Одна из таких – заведующая отделением реабилитации. Она не имеет права покинуть здравницу, пока не сдаст наркотические препараты.

- Остановлен прием пациентов по ОМС, потому что это тяжелобольные люди, им требуются особые условия, в числе которых и температурный режим. Вопрос по горячему водоснабжению в домах мы решаем вместе с губернатором, сделали обращение на его имя. Параллельно изыскиваем возможность запустить котельную и возобновить деятельность санатория, - сообщила Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения профсоюзов (основной акционер «Уссури»).

Гостей по путевкам, по словам госпожи Кононенко, санаторий принимает. Конечно, если человек согласен на условия проживания без горячей воды и отопления. Однако Карелия Мансветова говорит, что ни одного пациента в здравнице не осталось.

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

АКЦИИ ВОЗЬМИТЕ

Как уже упоминалось, краевые профсоюзы являются основным акционером санатория. Организации принадлежит 41 процент акций. Десять процентов – у профсоюзов Москвы, 48 – у сотрудников «Уссури» и других физических лиц.

- Полный пакет акций, который принадлежит нам, было решено отдать безвозмездно в этом году, но передавать некому, потому что обратной реакции от правительства о приемке к нам не поступало, - подчеркнула Галина Кононенко.

Теперь осталось дождаться решения других акционеров и правительства региона. По словам Карелии Мансветовой, губернатор положительно отнесся к просьбе коллектива взять проблему санатория под личный контроль.

- После встречи я спросила: «Сергей Иванович, позвольте мне приехать в наш коллектив и сказать, что санаторий будет жить?». Он ответил: «Так и скажите». Не важно, сколько времени займет восстановление здравницы, главное, чтобы она была, - подчеркнула председатель совета ветеранов санатория «Уссури».

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