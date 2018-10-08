Санаторий «Уссури» под Хабаровском закрыли для тяжелобольных пациентов

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-08T11:31:40+03:00

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В селе Бычиха под Хабаровском на живописном берегу реки банкротится санаторий «Уссури» - основанная 57 лет назад здравница союзного значения. Желающие поправить здоровье именно здесь некогда выстраивались в очередь – путевок было недостать. Ситуация со временем в корне поменялась, и в прошлом мощный санаторий сейчас перестал принимать пациентов по ОМС.

ИНФАРКТ «УССУРИ»

Когда-то в санаторий люди съезжались не только на отдых. Перенесших тяжелые заболевания, операции и травмы пациентов ставили на ноги благодаря мощной системе реабилитации. Но теперь, похоже, серьезная реабилитация нужна самой здравнице. Кроме этого, санаторий – практически единственное место, которое давало рабоиче места людям из Бычихи и соседних сел.

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

«Уссури» ранее был полностью автономным – свой водозабор, свои очистные, своя котельная. Из всего добра остался последний объект, который обеспечивает горячей водой и теплом санаторий и жилые дома на его территории. Но заработать котельная не может – нет мазута и денег на его покупку.

- Мы-то живем на территории санатория, нам всем это дорого. И зависим от здравницы - вся оплата по коммунальным услугам шла в ее бюджет. Санаторий закрыли, и мы остались без воды! Греем на газу в баке. Котельная страшно дорогая, она работает на мазуте и обходится в четыре миллиона в месяц, - рассказала Карелия Мансветова, председатель совета ветеранов санатория «Уссури».

Последний пациент здравницы был выписан 30 сентября, сотрудникам сказали, что ходить на работу не обязательно – санаторий простаивает, а оплатят лишь две трети от оклада. Однако небольшая группа сотрудников продолжает ходить на работу практически бесплатно, лишь бы сохранить «Уссури». Одна из таких – заведующая отделением реабилитации. Она не имеет права покинуть здравницу, пока не сдаст наркотические препараты.

- Остановлен прием пациентов по ОМС, потому что это тяжелобольные люди, им требуются особые условия, в числе которых и температурный режим. Вопрос по горячему водоснабжению в домах мы решаем вместе с губернатором, сделали обращение на его имя. Параллельно изыскиваем возможность запустить котельную и возобновить деятельность санатория, - сообщила Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения профсоюзов (основной акционер «Уссури»).

Гостей по путевкам, по словам госпожи Кононенко, санаторий принимает. Конечно, если человек согласен на условия проживания без горячей воды и отопления. Однако Карелия Мансветова говорит, что ни одного пациента в здравнице не осталось.

Фото предоставлены сотрудниками санатория "Уссури"

АКЦИИ ВОЗЬМИТЕ

Как уже упоминалось, краевые профсоюзы являются основным акционером санатория. Организации принадлежит 41 процент акций. Десять процентов – у профсоюзов Москвы, 48 – у сотрудников «Уссури» и других физических лиц.

- Полный пакет акций, который принадлежит нам, было решено отдать безвозмездно в этом году, но передавать некому, потому что обратной реакции от правительства о приемке к нам не поступало, - подчеркнула Галина Кононенко.

Теперь осталось дождаться решения других акционеров и правительства региона. По словам Карелии Мансветовой, губернатор положительно отнесся к просьбе коллектива взять проблему санатория под личный контроль.

- После встречи я спросила: «Сергей Иванович, позвольте мне приехать в наш коллектив и сказать, что санаторий будет жить?». Он ответил: «Так и скажите». Не важно, сколько времени займет восстановление здравницы, главное, чтобы она была, - подчеркнула председатель совета ветеранов санатория «Уссури».