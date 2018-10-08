«Бабье лето» прошло: В Хабаровский край идут дожди и холод

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-08T11:31:40+03:00

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Минувшие октябрьские выходные порадовали жителей Хабаровского края теплом. Высокие, почти летние, температуры, ясное небо и теплое солнце - настоящее «бабье лето» во всей красе. Ненадолго удалось забыть, что идет уже второй осенний месяц. Забвение было коротким, на регион надвигается западный циклон. Изменения в погоде уже были ощутимы в понедельник. Достаем куртки, пальто, шарфы и зонты - настало время настоящей осени.

- Погода в начале недели будет неустойчивой, с кратковременными дождями на юге, севере и в центральных районах Хабаровского края. Мы попали в другую воздушную массу, и у нас понизился температурный фон. Осадки прогнозируются вплоть до четверга. На севере вероятны сильные дожди. В Хабаровске осадки пройдут девятого октября вечером и одиннадцатого числа, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, руководитель отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. - Ветер западный и юго-западный до 6-11 метров в секунду. Ночные температуры 0+5 на юге, в центральных и северных районах плюс два-три градуса. Дневные варьируются в пределах плюс 10-15 градусов. В северных районах региона будет от плюс восьми до плюс 13 градусов.

По прогнозам синоптиков, без осадков регион поживет только в пятницу и субботу. Дожди вероятны и в воскресенье.

На этом сезон осадков не окончится, в следующий понедельник придет новый циклон, который принесет очередные дожди, так что зонты лучше всегда держать под рукой.