2018-10-09T09:16:37+03:00
Происшествия

Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцу

Пограничники в изумлении - такого рода преступление им удалось пресечь впервые [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцу«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцуФото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО
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Началось все в июле этого года. Сотрудникам пограничного управления федеральной службы безопасности стало известно о том, что 62-летний житель Хабаровска хранит у себя скелет амурского тигра. Напомним, что он занесен в Красную книгу и относится к особо ценным диким животным. Правоохранители провели проверку, информация оказалась достоверной. Больше 50 костей мужчина прятал в своем гараже. Его размер позволял разместить полную «коллекцию» останков. Экспертиза подтвердила, что изъятые кости принадлежат особи амурского тигра.

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцу Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцуФото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Следствию до сих пор не удалось выяснить, откуда у него скелет животного, однако вероятнее всего, хабаровчанин купил кости на черном рынке. Мотив прост. Скелет ему был нужен для перепродажи, но уже иностранцу.

- С учетом наличия в действиях лица признаков состава преступления «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» пограничным управлением возбуждено уголовное дело, - рассказал Иван Вижуков, руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО. - Признаться честно, наше ведомство впервые пресекло такого рода преступление. Скелет амурского тигра, который пытались продать иностранцу, в нашем регионе не было.

В интересах следствия, сотрудники службы безопасности не раскрывают сведения, откуда именно родом тот покупатель-иностранец.

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцу Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцуФото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

В секрете держат и стоимость этого скелета. Опираться будут исключительно на размер нанесенного ущерба. Однако, по некоторым данным, цена 1 килограмма тигриных костей на черном рынке достигает 1,2 тысячи долларов. Пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, мужчина смиренно ждет суда. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцу Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

«Впервые в истории региона»: Житель Хабаровска пытался продать скелет амурского тигра иностранцуФото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

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