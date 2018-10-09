Сергей Фургал попросил Генпрокуратуру проверить пенсии чиновников

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-09T09:16:37+03:00

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В Хабаровском крае после избрания нового главы региона не прошло и месяца, а изменения в местном правительстве продолжают волновать информационное пространство.

Сперва после инаугурации Сергей Фургал решил разобраться со структурой правительства.

Краевой минсельхоз под руководством Александра Купрякова и созданное буквально в мае этого года министерство пищевой и перерабатывающей промышленности, возглавляемое Николаем Крецу, новый губернатор видит единым министерством. Кто именно из министров его возглавит, пока не уточняется. Также новый губернатор решил распустить министерство юстиции и министерство по развитию дальневосточного гектара, где, кстати, числится всего два человека: министр Наталья Якутина и ее помощница. Объяснение простое: существует министерство по развитию Дальнего Востока, прекрасно работает сайт «надальнийвосток.рф», и этого вполне достаточно.

Сергей Фургал настроен решительно — сразу после избрания он заявил, что намерен сократить траты на аппарат губернатора на 20-25 процентов. Понятно, что в данном случае не обойтись без прощаний с чиновниками.

Но самое интересное разворачивается дальше. До Фургала дошла информация о том, что восемь чиновников, работавших в команде Шпорта и заблаговременно написавших заявление об увольнении, побеспокоились заранее о безбедной жизни без министерских кресел и выписали себе пенсии по 150-250 тысяч рублей. В команде нового губернатора обладатели «золотых парашютов» себя не видели, как собственно и сам губернатор, причем еще до того, как вскрылась история с выплатами

В пресс-службе Сергея Фургала подтвердили, что такая проблема на деле существует и отпускать все плыть на самотек правительство не собирается.

- Да, это правда. Запрос на имя генерального прокурора уже направлен. Причем это было сделано сразу же после вступления в должность нового губернатора, - говорит Надежда Томченко, пресс-секретарь Сергея Фургала. - Постановление за подписью Вячеслава Шпорта о назначении пенсий и социальных выплат определенному кругу лиц вызвало вопросы. И сейчас оно находится на рассмотрении в правоохранительных органах. Они дадут оценку и установят, как это постановление появилось. Губернатор в этом вопросе настроен решительно.

Фамилии чиновников в правительстве разглашать не стали. С этой историей предстоит разобраться прокуратуре.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.