В правительстве Хабаровского края станет на два министерства меньше

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-09T09:28:00+03:00

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Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приступил к выполнению предвыборных обещаний и начал менять структуру правительства региона. Отныне в «белом доме» станет на три министерства меньше.

Теперь в правительстве края нет министерства по дальневосточному гектару, которое появилось в декабре 2016 года. Возглавляла его экс-министр культуры Наталья Якутина. Упразднено и министерство юстиции, которым руководила Ирина Шашкова.

Самое молодое министерство - торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности - было образовано летом этого года из одноименного комитета. Пост главы занял Николай Крецу, но, как оказалось, не надолго. Отныне полномочия минторга переданы в министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. По словам губернатора, «так оно и должно быть».

- Идет оптимизация, значительно будут сокращены зампреды, перераспределены полномочия. Это сделано для того, чтобы улучшилась управляемость и была больше ответственность, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он также подчеркнул, что Хабаровский край должен выйти на путь устойчивого развития. Его задача, как руководителя, создать систему таким образом, чтобы потенциал управленцев пошел на благо региона и его жителей.