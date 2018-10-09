«Пускай попробуют»: Губернатор Хабаровского высказался о переносе столицы Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-09T09:20:06+03:00

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Несколько дней назад временно исполняющий обязанности главы Приморского края заявил, что столицей Дальнего Востока должен стать Владивосток, а не Хабаровск. Предложение в дальневосточном центре было воспринято неодобрительно. Так, глава Хабаровского края уверен, что все останется на своих местах.

- Что касается высказывания о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, я отвечу просто: пускай попробуют, никому не запрещено. Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно это сделать, то я думаю, не получится. Мы знаем, что и как нужно делать для того, чтобы Хабаровский край и город Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Для этого, по его словам, в регионе будут развивать абсолютно все сферы. Господин Фургал намекнул, что вскоре в крае будут реализовываться большие проекты, как, например, академия фигурного катания, хабаровский центр протонно-лучевой терапии.

- Это дает определенные точки роста, а самое главное - возможность именно нашим молодым людям получать более высокотехнологичные профессии. К тому же они смогут на практике применять свои знания. Поэтому когда мне говорят что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Пускай попробуют, здоровая конкуренция никому не мешала, но столица останется в Хабаровске, - резюмировал глава региона.