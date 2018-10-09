2018-10-09T09:20:06+03:00
Общество

«Пускай попробуют»: Губернатор Хабаровского высказался о переносе столицы Дальнего Востока

Серей Фургал выступил против идеи, озвученной недавно врио главы Приморья
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Пускай попробуют: Губернатор Хабаровского высказался о переносе столицы Дальнего ВостокаПускай попробуют: Губернатор Хабаровского высказался о переносе столицы Дальнего ВостокаФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Несколько дней назад временно исполняющий обязанности главы Приморского края заявил, что столицей Дальнего Востока должен стать Владивосток, а не Хабаровск. Предложение в дальневосточном центре было воспринято неодобрительно. Так, глава Хабаровского края уверен, что все останется на своих местах.

- Что касается высказывания о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, я отвечу просто: пускай попробуют, никому не запрещено. Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно это сделать, то я думаю, не получится. Мы знаем, что и как нужно делать для того, чтобы Хабаровский край и город Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Для этого, по его словам, в регионе будут развивать абсолютно все сферы. Господин Фургал намекнул, что вскоре в крае будут реализовываться большие проекты, как, например, академия фигурного катания, хабаровский центр протонно-лучевой терапии.

- Это дает определенные точки роста, а самое главное - возможность именно нашим молодым людям получать более высокотехнологичные профессии. К тому же они смогут на практике применять свои знания. Поэтому когда мне говорят что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Пускай попробуют, здоровая конкуренция никому не мешала, но столица останется в Хабаровске, - резюмировал глава региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рыбную компанию в Хабаровском крае оштрафовали за склад ГСМ в водоохранной зоне
Пенсионера в Хабаровском крае задержали с незаконным уловом
Сахалинец зарабатывал на продаже несуществующих морепродуктов
Отопление не дошло в дома поселка Бычиха в Хабаровском крае
В Облученском районе ЕАО ищут заблудившегося сборщика орехов
На Сахалине водителя грузовика признали виновным в гибели пассажиров машины скорой помощи
Резидентов ТОР «Хабаровск» обеспечат газом
Пожар в частном секторе в Комсомольске-на-Амуре: в огне были деревянная баня, металлические гаражи и жилой дом
На Камчатке сельчанина с расшатанной психикой осудят за истязание ребенка
В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Амбилимпикс»
В Хабаровском крае торжественно открыли новый мемориал сотрудникам МВД
Пенсионерка в Хабаровском крае погибла из-за критики в адрес родного сына
Погода в Хабаровске на 9 октября 2018: днем до +13, возможен небольшой дождь
Главные врачи на Камчатке скрыли свои миллионные заработки
На Сахалине парень изнасиловал пожилую инвалидку, избил ее, а затем зарезал
В Биробиджане начался отопительный сезон
Спецтехнику в Хабаровске подготовили к большому снегопаду и наледи
В Амурске завершили реконструкцию набережной
В Хабаровском крае выловили 15 тысяч тонн осенней кеты
По вине молодой автоледи случилась тройная авария в Хабаровске
Отопление наконец-то приходит в дома Хабаровска
Крановщик из порта в Хабаровском крае отсидит за смерть рабочего
В Хабаровске задержанный отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигарет
Поездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костей
Пожар в частном доме в Хабаровском крае: огонь «съел» постройку, веранду и баню