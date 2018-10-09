В Комсомольске-на-Амуре палочники требуют внимания и роз

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-09T10:43:57+03:00

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Палочники, они же приведеньевые - насекомые, живущие, в основном, в тропиках. В настоящее время учеными описано более трех тысяч видов этих существ, есть среди них редкие, даже занесенные в Красную книгу.

Это одно из самых длинных насекомых на планете, взрослая самка может достигать 35 сантиметров. Характерной особенностью палочника является его внешний вид - он искусно маскируется под ветки и листья растений, а еще палочник очень разборчив в еде.

В комсомольском зоологическом центре «Питон» сейчас живут палочники, питающиеся исключительно розами. Их этим летом приобрела директор зооцентра. До наступления холодов животные ели листья так называемого шиповника, или, если по-научному, розы Даурской. Сейчас шиповника становится все меньше и в центре задумались, чем кормить приведеньевых дальше.

На страничке зооцентра в социальной сети появилось объявление, призывающее нести палочникам розы. Подойдут любые, пишут сотрудники, — кустарниковая, дикая, домашняя, или просто цветы.

- У нас сейчас живут два самца, две самки и около 20 подрастающих палочников, - рассказывает Алексей, сотрудник зооцентра «Питон». У этого вида очень ограниченный выбор того, что они едят. Это как гусеницы капустницы едят только капусту, так же и наши палочники питаются только розами. Другую пищу они полностью игнорируют, их нельзя морковкой кормить. Вот мы и поставили на подоконник вазу в ней срезанные цветочки стоят, палочники ползают по ним и потихоньку грызут. Цветы сохнут и раз в несколько дней их надо менять. У нас уже был вид палочника, который питался исключительно листьями авокадо. Когда их было немного, мы выращивали им несколько кустиков, но пару лет назад они резко размножились, все съели и погибли от голода, пока мы искали другие растения. Чтобы такая же судьба не постигла этих насекомых, мы и попросили горожан принести цветы.

Горожане на просьбу откликнулись, так что у гурманов в террариуме есть шанс пережить эту зиму.